Pożar autobusu, sześć osób zginęło w Szwajcarii. To nie był przypadek

Pożar autobusu w Kerzers (fr. Chietres) w kantonie Fryburg na zachodzie Szwajcarii to prawdopodobnie celowe podpalenie - poinformowała w środę policja.

Autobus stanął w płomieniach około godz. 18.30 we wtorek na Murtenstrasse - głównej ulicy tego małego miasteczka położonego około 20 km na zachód od Berna.

"Kilka filmów opublikowanych w mediach społecznościowych pokazało płomienie sięgające kilku metrów, buchające z okien znajdujących się w środkowej części pojazdu" - podała AFP. W pożarze zginęło co najmniej sześć osób, a pięć zostało rannych, w tym trzy poważnie.

Pożar autobusu w Szwajcarii. Policja wskazała prawdopodobną przyczynę

"Policja zakłada, że przyczyną pożaru było działanie człowieka, a nawet celowe podpalenie" - przekazał funkcjonariusz kantonalnej policji Frederic Papaux. Nie był w stanie podać jednak dokładnej liczby pasażerów autobusu.

O prawdopodobnym celowym działaniu powiedział też przedstawiciel policji kantonalnej Martial Pugin w wywiadzie dla szwajcarskiego publicznego nadawcy RTS. Jak dodał, na razie nic nie wskazuje na atak terrorystyczny.

Wcześniej portal dziennika "Blick" przytoczył wypowiedź jednego ze świadków, który powiedział, że w autobusie mężczyzna oblał się benzyną i podpalił.

