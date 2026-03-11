Arabia Saudyjska prowadzi negocjacje z Ukrainą w sprawie zakupu dużej partii dronów do ochrony przed irańskimi bezzałogowcami Shahed - podał dziennik "Wall Street Journal", powołując się na zaznajomionych ze sprawą urzędników.

Jak czytamy w publikacji, wartość potencjalnego kontraktu ma wynieść miliony dolarów, chociaż do porozumienia jeszcze nie doszło. Oprócz ewentualnego zakupu ukraińskich dronów, Saudyjczycy rozważają zakup sprzętu do walki elektronicznej, jednak na razie trwają rozmowy.

Arabia Saudyjska to jeden z celów ataków odwetowych Iranu. Na początku marca wstrzymano na pewien czas pracę rafinerii w Ras Tanura po ataku dronów. To największa rafineria w tym kraju, będąca kluczowym dostawcą paliw transportowych dla odbiorców w Europie.

Kraje Zatoki Perskiej zainteresowane technologią Ukrainy

Zainteresowane ukraińskimi technologiami są także inne kraje Zatoki Perskiej. Agencja prasowa UNIAN zauważyła, że na Ukrainę przyjechali przedstawiciele Kataru, aby zapoznać się z technologią mającą na celu zapobieganie ataków dronów.

"WSJ" przytoczył, że do swoich systemów obrony powietrznej Ukraińcy używają nie tylko rakiet. Kijów korzysta z dronów przechwytujących, które uderzają w bezzałogowce Rosjan albo tuż obok nich. Ukraińska armia używa też sprzętu do walki elektronicznej, który zakłóca sygnały komunikacji dronów.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował pomoc w ochronie amerykańskich baz w Jordanii. Ukraińscy specjaliści od technologii dronów już się tam pojawili. Jak jednak zaznaczył przywódca, jego kraj oczekuje, że otrzyma wsparcie dyplomatyczne od partnerów z Bliskiego Wschodu, by zmusić Rosję do zawieszenia broni.

Ukraina wysłała też swoich ludzi odpowiedzialnych za drony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. W zamian za pomoc krajom Zatoki Perskiej Kijów mógłby otrzymać pomoc w postaci środków obrony potrzebnych Ukrainie do walki z Rosją. - Przede wszystkim poruszamy kwestię pocisków do systemów obrony powietrznej, których nam brakuje. Mowa o PAC-2, PAC-3 - mówił Zełenski. Dodał również, Ukraina liczy na dodatkowe systemy rakiet przeciwlotniczych Patriot.

