Podczas środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu poinformował o rekomendacji sześciorga kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego.

- Prezydium te osoby rekomendowało, z związku z tym między innymi te nazwiska będą procedowane na posiedzeniu Sejmu. Jest to zgodne z art. 30 regulaminu Sejmu. Jego prezydium będzie reprezentowała pani marszałek Dorota Niedziela - mówił.

Termin na zgłaszanie kandydatur do Trybunału Konstytucyjnego minął w środę o godz. 12:00. W komunikacie opublikowanym przez Sejm RP czytamy, że oprócz nazwisk rekomendowanych przez prezydium tej instytucji, wśród pretendentów znajdują się również dwie osoby wskazane przez Prawo i Sprawiedliwość.

Kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego. Znamy nazwiska

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur (czyli prezydium Sejmu i grupa co najmniej 50 posłów) wybrały w sumie sześć nazwisk. Sędziami zgłoszonymi przez prezydium Sejmu są:

profesor Uniwersytetu Śląskiego i sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach dr Krystian Markiewicz ,

, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dr Maciej Taborowski ,

, prezes Sądu Okręgowego w Opolu sędzia Anna Korwin-Piotrowska ,

, profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr Marcin Dziurda ,

, profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Szostek

i dr Magdalena Bentkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jak przekazał w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek, partia wytypowała do Trybunału Konstytucyjnego prof. Artura Kotowskiego i dr. Michała Skwarzyńskiego. Podkreślił przy tym, że "zgłoszone osoby mają wielkie doświadczenie prawnicze zarówno teoretyczne, jak i praktyczne".

Udział kandydatów w sejmowym głosowaniu politycy PiS uzależniali jednak od decyzji Trybunału ws. wniosku złożonego uprzednio przez posła PiS Marcina Warchoła.

Wcześniej Sejm czterokrotnie nie wybrał kandydatów zgłoszonych przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Kolejne głosowanie w tej sprawie zaplanowano na piątek.

Wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Wkrótce głosowanie w Sejmie

Obecnie na piętnaście stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym obsadzonych jest zaledwie dziewięć. Liczba ta zmniejszyła się po odejściu sędzi Krystyny Pawłowicz w grudniu 2025 roku i po zakończeniu kadencji sędziego Michała Warcińskiego. W związku z tym TK stracił możliwość sformowania pełnego składu (co najmniej 11 sędziów) do rozpoznania danej sprawy.

W przyjętej jeszcze w marcu 2024 r. uchwale Sejm podkreślił, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Sejm uznał też m.in., że dwaj obecnie orzekający w TK Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kadencja sędziego trwa dziewięć lat.

