Orlen obniża ceny hurtowe paliw. "Po raz pierwszy od początku wojny"

Orlen obniżył w środę ceny hurtowe paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 94 zł za metr sześc. - wynika z danych publikowanych przez koncern. O obniżce cen hurtowych paliw Orlenu poinformował też w mediach społecznościowych minister energii Miłosz Motyka.

"Ceny hurtowe Grupy Orlen w dół po raz pierwszy od wybuchu wojny" - napisał szef resortu energii Miłosz Motyka w środę na swoim koncie na platformie X.

Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 cena hurtowa wynosi w środę 5 178 zł za metr sześc., natomiast we wtorek było to 5 272 zł za metr sześc. - obniżka wynosi więc 94 zł za metr sześc. Koncern obniżył też o 102 zł za metr sześc. hurtową cenę benzyny bezołowiowej Super Plus 98 do 5 726 zł za metr sześc. w środę z 5 828 zł za metr sześc. we wtorek.

Jak podaje Orlen, spadła jednocześnie hurtowa cena oleju napędowego Ekodiesel o 164 zł za metr sześc. - w środę wynosi ona 6 195 zł za metr sześc., a we wtorek było to 6 359 zł za metr sześc. Z kolei w przypadku oleju napędowego grzewczego Ekoterm obniżka ceny hurtowej w koncernie wynosi 152 zł za metr sześc. - w środę jest to 4 804 zł za metr sześc. przy 4 956 zł za metr sześc. jeszcze we wtorek.

Wojna w Iranie. Baryłka ropy drastycznie podrożała

W poniedziałek Orlen poinformował, że jego marża na olej napędowy została obniżona z 25 groszy "niemal do zera", co ma ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie. Ponadto spółka przekazała, że od 12 marca do 3 maja każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay przez kolejnych osiem weekendów kupi do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej o maksymalnie 35 groszy.

Od rozpoczęcia ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran cena ropy na świecie gwałtownie wzrosła. O ile przed nimi za baryłkę ropy Brent płacono poniżej 70 dol., to w poniedziałek nad ranem cena skoczyła do 117 dol, następnie spadła do ponad 90 dolarów. Poszły za tym znaczące wzrosty cen paliwa na stacjach benzynowych w Polsce.

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną. Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła praktycznie do zamknięcia Cieśniny Ormuz dla ruchu morskiego z Zatoki Perskiej, przepuszczane są głównie dostawy z Iranu. Prawie całkowite zatrzymanie ruchu spowodowało zatory w eksporcie

