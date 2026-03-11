Operacja "Zwiędłe Ziarno". 100 rakiet wystrzelonych w Izrael

Hezbollah i Iran w Libanie przeprowadziły wspólny atak rakietowy na północny Izrael, co było pierwszym skoordynowanym atakiem od początku wojny, przekazał Reutersowi wysoki rangą przedstawiciel Izraela i ds. obrony. W całym Izraelu rozległy się syreny alarmowe.

"Nalot Hezbollahu był wymierzony w północny Izrael, w tym w Hajfę. Nie ma doniesień o ofiarach" - przekazał portal Times of Israel. Portal podał także, że równocześnie z nalotem Hezbollahu Iran wystrzelił rakietę balistyczną na Izrael, która została jednak zestrzelona przez obronę powietrzną.

"Trwają działania mające na celu przechwycenie pocisków Hezbollahu. Siły Obronne Izraela z determinacją walczą z organizacją terrorystyczną Hezbollah po podjęciu świadomej decyzji o ataku na Izrael w imieniu reżimu irańskiego" - poinformowały Siły Obrony Izraela.

Hezbollah wystrzelił rakiety. Tak odpowiedział Izrael

W ramach odwetu siły powietrzne Izraela atakują wyrzutnie i infrastrukturę Hezbollahu, przeprowadzając równolegle działania przechwytujące - przekazał rzecznik izraelskiej armii. Nastąpił również ostrzał południowych przedmieść Bejrutu, stolicy Libanu. Agencja AFP przekazała, że w mieście było słychać głośne eksplozje.

Pięć osób zostało rannych, gdy rakieta uderzyła w dom w Górnej Galilei w północnym Izraelu - podaje The Jerusalem Post. Pojawiły się również doniesienia o pożarze lasu w tym regionie, spowodowanym przez opad rakietowy.

Na krótko przed atakiem izraelscy urzędnicy poinformowali CNN, że Siły Obronne Izraela przygotowują się na "znaczne rozszerzenie" ataków na Iran i Hezbollah w środę wieczorem.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Hezbollah zaatakował Izrael

Wkrótce po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem Hezbollah zaatakował Izrael, tym samym wciągając Liban w ten konflikt. W reakcji rząd w Bejrucie uznał wszelkie militarne działania Hezbollahu za nielegalne.

Prezydent Joseph Aoun powiedział w wideorozmowie z szefami instytucji Unii Europejskiej, że "Hezbollah chciał doprowadzić do upadku Libanu, z korzyścią dla Iranu, ale temu zapobiegliśmy". Zaapelował też o zorganizowanie bezpośrednich negocjacji miedzy Libanem i Izraelem, żeby położyć kres wojnie.

Izrael odpowiedział uderzeniami z powietrza na cele związane z Hezbollahem w różnych częściach Libanu, w tym w Bejrucie, oraz ofensywą lądową na południe kraju. Według władz libańskich w tych atakach zginęły 634 osoby. Armia Izraela poinformowała o zabiciu ponad 200 członków Hezbollahu.

W ostatnim czasie na obszarach kontrolowanych przez Hezbollah we wschodnim Libanie, przy granicy z Syrią, wybuchły zacięte walki między tym proirańskim ruchem a komandosami izraelskiej armii rozmieszczonymi tam za pomocą śmigłowców - informowała AFP.

Bliski Wschód. Hezbollah pod kontrolą Iranu

Hezbollah, libańska organizacja wspierana i finansowana przez Iran, znajduje się obecnie pod bezpośrednią kontrolą Teheranu - przekazał libański portal Ici Beyrouth, dodając, że irańska Gwardia Rewolucyjna skutecznie przejęła bezpośrednią kontrolę nad aparatem wojskowym i siłowym Hezbollahu, jednocześnie dążąc do ograniczenia wpływów jego skrzydła politycznego.

Między innymi z tego powodu Hezbollah zaatakował Izrael, wciągając tym samym do wojny Liban. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej chciał w ten sposób zademonstrować, że Teheran zachował zdolność do aktywowania swoich regionalnych sojuszników i rozszerzenia konfliktu, wskazywały libańskie media.

Jednostka odpowiedzialna za wystrzeliwanie rakiet w kierunku Izraela jest strukturalnie zintegrowana z Siłami Al-Kuds, formacją Gwardii Rewolucyjnej odpowiedzialną za operacje zagraniczne, i działa na podstawie bezpośrednich rozkazów Iranu - poinformował portal, powołując się na źródła bliskie Hezbollahowi.

Hezbollah polecił swoim członkom, aby stawili czoło libańskiej armii, gdyby ta próbowała interweniować w działalność tej grupy - powiadomił wcześniej w poniedziałek izraelski dziennik "The Jerusalem Post", cytując źródło poinformowane o szczegółach sprawy.

