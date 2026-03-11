Jak relacjonuje reporter Polsat News, na stacjach benzynowych znajdujących nieopodal granicy z Niemcami "kwitnie turystyka paliwowa".

- Kierowcy rzucili się do masowych zakupów paliwa i to samo robią sąsiedzi z Niemiec, którzy przyjeżdżają na polską stronę by zatankować - powiedział Wojciech Gaweł i przywołał dane z niemieckich mediów. Według szacunków, litr paliwa w Niemczech kosztuje o ok. 2 zł więcej niż w Polsce, przez co na jednym zatankowanym baku można zaoszczędzić nawet 30 euro - przekazał Wojciech Gaweł.

Braki paliwa w Świnoujściu. "Musimy zapewnić nieprzerwany dostęp"

W miniony weekend w części Świnoujścia zabrakło paliwa i niewykluczone, że sytuacja powtórzy się w weekend. W mieście leżącym na wyspie oprócz położenia blisko granicy, występuje także większy niż w innych miejscach problem z dostawami. Cysterny ze względów bezpieczeństwa nie mogą korzystać z podwodnego tunelu drogowego, mogą korzystać tylko z jednego promu, który kursuje cztery razy dziennie - z wyłączeniem niedziel i świąt.

Urząd Miasta w Świnoujściu zaapelował do właścicieli stacji paliw o nadzór nad wydawaniem paliwa i ograniczeniu go w sprzedaży do kierowców z Niemiec. Służby celne i graniczne w mieście otrzymały też polecenie od prezydent miasta, aby kontrolować wyjeżdżających kierowców - limit przewozu przez granicę to jeden kanister paliwa.

"Musimy przede wszystkim zapewnić nieprzerwany dostęp do paliw naszym mieszkańcom oraz spółkom miejskim, które muszą wykonywać w sposób bezpieczny i nieprzerwany swoje zadania. Poproszę również, by służby transgraniczne egzekwowały przepisy dotyczące limitów przewożenia paliwa z Polski do Niemiec" - przekazała prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej miasta.

