Niemcy o planach Putina. "Celem jest nie tylko Ukraina"

Świat

Przewodnicząca Bundestagu oświadczyła, że zdaniem Niemiec oraz innych krajów europejskich plany Kremla nie kończą się na Ukrainie. Słowa Julia Kloeckner padły podczas wizyty w Kijowie, w trakcie której spotkała się z Wołodymyrem Zełenskim. Wśród poruszonych tematów znalazła się także kwestia wsparcia dla Kijowa w wojnie z Rosją.

Władimir Putin siedzi przy stole i przemawia.
PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner: Nie wykluczamy niczego z tego, co może planować Putin

- My, Niemcy, a także inne kraje europejskie doskonale wiemy, że Rosja celuje nie tylko w Ukrainę. (…) Rosja jest ogromnym zagrożeniem (…). Nie wykluczamy niczego z tego, co może planować Putin – powiedziała w środę w Kijowie przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner, cytowana przez agencję Ukrinform.

Ukraina. Przewodnicząca Bundestagu spotkała się z Zełenskim

Kloeckner spotkała się w stolicy Ukrainy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował Niemcom za wspieranie jego państwa.

 

- Jesteśmy również wdzięczni za wsparcie energetyczne w trakcie tej długiej i trudnej zimy, z setkami wyzwań w ostatnich miesiącach. Jesteśmy wdzięczni, że nie byliśmy sami – swój wkład wniosły także Niemcy. Dziękujemy w imieniu wszystkich naszych Ukraińców. I powiem szczerze: nie mamy czasu na relaks. Przygotowaliśmy już plany odporności energetycznej na przyszły rok – zaznaczył Zełenski.

 

ZOBACZ: Media: Rosja tworzy specjalny zespół. Chce pomóc Orbanowi w wyborach

 

W trakcie rozmów skupiono się na kontynuacji pomocy wojskowej dla Ukrainy, która w tym roku wyniesie rekordowe 11,5 mld euro. Szczególną uwagę poświęcono wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej, dalszemu rozwojowi programu PURL [w ramach którego Ukraina otrzymuje amerykańskie uzbrojenie finansowane przez członków NATO] oraz potrzebie dodatkowych wkładów – przekazała kancelaria Zełenskiego.

Rosyjska inwazja. Julia Kloeckner: To nie jest tylko walka Ukrainy

Mówiono także o zwiększeniu wspólnej produkcji dronów. Prezydent Ukrainy przypomniał, że w lutym odwiedził pierwsze wspólne ukraińsko-niemieckie przedsiębiorstwo produkujące drony i nazwał to przykładem rzeczywistego wzajemnego wzmacniania się dwóch krajów.

 

ZOBACZ: Sukces Ukrainy, Storm Shadow uderzyły. Potężne zniszczenia w Briańsku

 

- W czasie, gdy świat patrzy w kierunku Iranu, my, Niemcy, patrzymy w stronę Ukrainy – nie zapominamy o was. Dlatego bardzo świadomie przyjechałam tu tym razem, aby jasno powiedzieć, że w piątym roku wojny napastniczej, w której się znajdujecie, nie jesteśmy zmęczeni. Wiemy, że to nie jest tylko walka Ukrainy. Chodzi o coś więcej – o integralność terytorialną, o samostanowienie, o demokrację – oświadczyła Kloeckner. 

 

WIDEO: "Tego nie możemy pokazać". "Symbol zemsty" na granicy z Iranem
Maria Literacka / polsatnews.pl / Reuters
BEZPIECZEŃSTWOBUNDESTAGEUROPANIEMCYPUTINROSJAŚWIATUKRAINA

