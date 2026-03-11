- My, Niemcy, a także inne kraje europejskie doskonale wiemy, że Rosja celuje nie tylko w Ukrainę. (…) Rosja jest ogromnym zagrożeniem (…). Nie wykluczamy niczego z tego, co może planować Putin – powiedziała w środę w Kijowie przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner, cytowana przez agencję Ukrinform.

Ukraina. Przewodnicząca Bundestagu spotkała się z Zełenskim

Kloeckner spotkała się w stolicy Ukrainy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował Niemcom za wspieranie jego państwa.

- Jesteśmy również wdzięczni za wsparcie energetyczne w trakcie tej długiej i trudnej zimy, z setkami wyzwań w ostatnich miesiącach. Jesteśmy wdzięczni, że nie byliśmy sami – swój wkład wniosły także Niemcy. Dziękujemy w imieniu wszystkich naszych Ukraińców. I powiem szczerze: nie mamy czasu na relaks. Przygotowaliśmy już plany odporności energetycznej na przyszły rok – zaznaczył Zełenski.

W trakcie rozmów skupiono się na kontynuacji pomocy wojskowej dla Ukrainy, która w tym roku wyniesie rekordowe 11,5 mld euro. Szczególną uwagę poświęcono wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej, dalszemu rozwojowi programu PURL [w ramach którego Ukraina otrzymuje amerykańskie uzbrojenie finansowane przez członków NATO] oraz potrzebie dodatkowych wkładów – przekazała kancelaria Zełenskiego.

Rosyjska inwazja. Julia Kloeckner: To nie jest tylko walka Ukrainy

Mówiono także o zwiększeniu wspólnej produkcji dronów. Prezydent Ukrainy przypomniał, że w lutym odwiedził pierwsze wspólne ukraińsko-niemieckie przedsiębiorstwo produkujące drony i nazwał to przykładem rzeczywistego wzajemnego wzmacniania się dwóch krajów.

- W czasie, gdy świat patrzy w kierunku Iranu, my, Niemcy, patrzymy w stronę Ukrainy – nie zapominamy o was. Dlatego bardzo świadomie przyjechałam tu tym razem, aby jasno powiedzieć, że w piątym roku wojny napastniczej, w której się znajdujecie, nie jesteśmy zmęczeni. Wiemy, że to nie jest tylko walka Ukrainy. Chodzi o coś więcej – o integralność terytorialną, o samostanowienie, o demokrację – oświadczyła Kloeckner.

