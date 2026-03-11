Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej porównywał unijny projekt SAFE do inicjatywy prezydenta, która ma uwolnić środki na zbrojenia dla polskiej armii.

Lider największej partii opozycyjnej porównał unijny kredyt do sytuacji, gdy "ktoś proponuje kredyt na dom, on jest nieźle oprocentowany, ale nie jest to procent stały, poza tym jest ryzyko kursowe". Przekonywał, że w przypadku projektu prezydenta Karola Nawrockiego takiego ryzyka nie ma.

- Ktoś inny proponuje kredyt, który nic nie będzie kosztować. Co tutaj wybierać? - pytał polityk. Wyjaśnił, że prezydent w tej sprawie "myśli racjonalnie".

Kaczyński skrytykował unijny SAFE. "Ta umowa miała nas uplątać"

Kaczyński tłumaczył, że - jego zdaniem - unijny SAFE jest zagrożeniem dla Polski.

- Ta umowa miała nas dodatkowo uplątać w różnego rodzaju zależności i ułatwić ten proces (...), który ma prowadzić do Europy całkowicie zdominowanej przez Niemcy, przy czym będzie to dotyczyło przede wszystkim naszej części Europy - sugerował były premier.

Prezes PiS odniósł się też do słów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który stwierdził, że nie będzie procedował prezydenckiego projektu dopóki Nawrocki nie podejmie decyzji ws. ustawy o unijnych środkach SAFE. Kaczyński stwierdził, że "ci, którzy są realizatorami tego planu w imieniu Niemiec w Polsce, są oczywiście w stanie ogromnego niepokoju".

Prezydencki "SAFE 0 proc. dla Polski". Szczegóły projektu

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu we wtorek projekt ustawy powołującej Polski Fundusz Inwestycji Obronnych. To nowy mechanizm finansowy, który ma umożliwić realizację zapowiedzianego programu "SAFE 0 proc.". Fundusz ma działać przy Banku Gospodarstwa Krajowego i finansować modernizację armii m.in. ze środków pochodzących z przyszłych zysków Narodowego Banku Polskiego.

Choć sama nazwa programu nie pojawia się w projekcie ustawy, dokument opisuje mechanizm finansowy, który ma pozwolić na pozyskanie środków na modernizację armii - pisze money.pl. Zgodnie z projektem w Banku Gospodarstwa Krajowego powstać ma Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, którego zadaniem będzie finansowanie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz innych działań zwiększających bezpieczeństwo państwa.

Środki funduszu mają pochodzić z kilku źródeł. Projekt wskazuje m.in. na wpłaty z zysku NBP, emisję obligacji, kredyty i pożyczki, a także odsetki od wolnych środków w złotych i walutach obcych. Ustawa przewiduje również możliwość pozyskiwania środków z innych tytułów.

Dokument określa także mechanizm uzupełniania finansowania.

Jeśli w danym roku wpłata z zysku banku centralnego okaże się niższa od kwoty zaplanowanej w wieloletnim programie inwestycyjnym, BGK będzie zobowiązany udzielić funduszowi pożyczki pokrywającej różnicę. Jak zapisano w projekcie, zobowiązania wynikające z takiej pożyczki będą objęte gwarancją Skarbu Państwa.

