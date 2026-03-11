Iran podjął decyzję ws. cieśniny Ormuz. Statki przepłyną, ale jest warunek

Dowódca marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Alireza Tangsiri oświadczył w środę w serwisie X, że załogi statków muszą uzyskać zgodę władz Iranu zanim wpłyną do cieśniny Ormuz w Zatoce Perskiej.

Tangsiri podkreślił, że jednostki, które zignorowały ostrzeżenia i próbowały przepłynąć przez cieśninę bez aprobaty strony irańskiej, naraziły się na kłopoty. Wcześniej media poinformowały o irańskich atakach, które w środę dotknęły co najmniej trzy statki.

Cieśnina Ormuz. Iran atakuje statki

Zaatakowane jednostki, w tym Mayuree Naree i Express Rome, zostały trafione irańskimi pociskami i zatrzymane po zignorowaniu ostrzeżeń - poinformował IRGC w komunikacie.

Pływający pod banderą Tajlandii masowiec Mayuree Naree ostrzelano dwoma pociskami. Uszkodzona została maszynownia, wybuchł pożar. Operator statku, firma Precious Shipping, powiadomił, że 20 członków załogi zostało ewakuowanych, a trzech uznano za zaginionych.

ZOBACZ: Blokada cieśniny Ormuz. Iran stawia warunki, Trump grozi odwetem

Uszkodzeniu uległy również dwa inne statki: kontenerowiec ONE Majesty pod banderą Japonii, należący do Ocean Network Express, oraz masowiec Star Gwyneth, obsługiwany przez Star Bulk Carriers. Załogi tych statków nie ucierpiały - podkreślił Iran International.

Napięcie wokół cieśniny Ormuz. Doniesienia o minowaniu, Trump reaguje

Amerykański wywiad zaobserwował sygnały świadczące o tym, że Iran podejmuje działania, by zaminować cieśninę Ormuz - podała we wtorek amerykańska telewizja CBS News. Stacja CNN poinformowała, że Irańczycy już rozpoczęli proces zaminowywania cieśniny.

Jak przekazała jedna z dziennikarek CBS, Iran korzysta w tym celu z małych łodzi - każda z nich może transportować od dwóch do trzech min. Nie ma publicznych informacji na temat tego, jak duże są zapasy min morskich Iranu. Na przestrzeni lat szacowało się, że mogą wynosić od 2 do 6 tys. sztuk. To miny produkcji irańskiej, chińskiej i rosyjskiej.

ZOBACZ: Media: Iran chce zaminować cieśninę Ormuz. Ostra reakcja Trumpa

Według źródeł stacji CNN proces nie jest jeszcze zaawansowany. W ostatnich dniach podłożono kilkadziesiąt min. Jednak Iran wciąż ma na stanie od 80 proc. do 90 proc. małych łodzi i jednostek minujących - poinformowało jedno ze źródeł. Oznacza to, że irańskie siły mogą umieścić na szlaku setki ładunków.

Donald Trump w odpowiedzi na doniesienia medialne oświadczył, że nie posiada informacji na temat tego, by Iran zaminował cieśninę Ormuz, jednak jeśli jakieś ładunki zostały podłożone, mają zostać natychmiast usunięte. W przeciwnym razie Iran czekają konsekwencje, jakich dotąd nie widziano - ostrzegł prezydent USA.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni