Jest decyzja prezydenta. Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy

Informację o podpisaniu ustaw przekazał Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta. Wśród nich znalazła się projekty zmiany przepisów dotyczących stowarzyszeń oraz ustaw: o Krajowym Rejestrze Sądowym i o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o rachunkowości.

Wśród podpisanych ustaw zabrakło skierowanej do Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej programu SAFE, wokół którego toczy się spór między obozem rządzącym a opozycją. Na podjęcie decyzji w sprawie tego aktu prezydent ma czas do 20 marca.

Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy. Prezydent odpowiada na zarzuty o blokowanie prac rządu

9 marca w oświadczeniu zamieszczonym w serwisie X prezydent poinformował o podpisaniu 10 ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. przedłożona przez niego ustawa o ochronie polskiej wsi, a także ustawa o zapomogach dla doktorantów, ustawa deregulująca obowiązki administracyjne dla banków spółdzielczych oraz ustawa umożliwiająca zdalne działanie organów fundacji i stowarzyszeń.

Prezydent poinformował również, że łącznie podpisał dotąd 167 ustaw spośród 194, które zostały mu przedłożone. Odnosząc się do zarzutów o blokowanie prac rządu, stwierdził, że jest to "opowieść fałszywa" i forma politycznej manipulacji. Jak podkreślił, składa podpisy jedynie pod "dobrym prawem", a tam, gdzie wymaga ono zmian – przedstawia własne propozycje.

Weta Karola Nawrockiego. Prezydent: Wszystkie miały charakter konstruktywny

- Moim obowiązkiem jako Prezydenta Rzeczypospolitej jest stać na straży interesów Polaków i budować silną Polskę. I tylko te cele przyświecają wszystkim moim decyzjom. Nie blokuję rządu tam, gdzie mogę, to wręcz pomagam naprawiać jego własne błędy. Tu bowiem nie o politykę chodzi, a o dobro i pomyślność obywateli. Warto by wszyscy o tym pamiętali - zaznaczył Nawrocki.

Odnosząc się do wetowanych przez siebie ustaw ocenił, że wszystkie weta miały charakter konstruktywny. Podkreślił, że gdyby nie sprzeciw wobec niektórych rozwiązań, w Polsce nadal funkcjonowałby m.in. "szereg specjalnych zasad dla Ukraińców", możliwe byłoby lokowanie wiatraków w pobliżu domów oraz preferowane byłoby utrzymywanie strategicznych zapasów energetycznych poza granicami kraju.

