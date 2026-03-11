Zaproszenie kardynał skierował w filmie nagranym w ogrodzie przy jednym z krakowskich kościołów. Zauważył w nagraniu, że ziemia, na której stoi, została przeorana przez krety, stała się pulchna i zaprosił "do równej aktywności, ale w wierze".

– Potrzebujemy przeorać ziemię naszego krakowskiego Kościoła, tak żeby się stała na nowo pulchna i żeby w nią od nowa siać, i żeby rosło Boże Słowo w nas, w naszych wspólnotach, w naszym Kościele. Jestem przekonany, że taką właśnie pracą gruntowną będzie nasz Synod, który otwieramy – powiedział metropolita.

Uroczysta inauguracja odbędzie się w sobotę o godz. 18 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Do udziału w Eucharystii zaproszone są delegacje ze wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej, wspólnot, ruchów, zakonów i seminariów.

Wcześniej, od piątku 13 marca, odbywać się będą spotkania wprowadzające, które poprowadzi sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech – jemu papież Franciszek i Leon XIV zlecili prowadzenie synodu w całym Kościele.

Synod w archidiecezji krakowskiej. Kardynał Grzegorz Ryś z apelem do wiernych

Zwołanie synodu diecezjalnego kardynał Grzegorz Ryś zapowiedział w swojej homilii w czasie ingresu do katedry wawelskiej w grudniu 2025 roku, a w liście pasterskim na Wielki Post przedstawił jego plan. Ma on się odnosić do synodu o synodalności, który jest zainicjowanym w 2021 roku przez papieża Franciszka wieloletnim i wieloetapowym procesem reformy wspólnoty Kościoła. Obecnie, do jesieni 2028 roku, w Kościele katolickim potrwa proces wcielania go w życie.

W pierwszym etapie synodu w diecezji, do wakacji, lokalne grupy skupią się na analizie dwóch pierwszych rozdziałów Dokumentu Końcowego Synodu. Kolejny rok, do czerwca 2027 roku, poświęcony zostanie refleksji nad pozostałymi częściami dokumentu. Finał diecezjalnych prac przewidziany jest na jesień 2027 roku.

Ostatni synod w Archidiecezji Krakowskiej, zwołany przez kard. Karola Wojtyłę, odbył się w latach 1972-1979. Był próbą odczytania i adaptacji do realiów krakowskiego Kościoła nauczania Soboru Watykańskiego II.