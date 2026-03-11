Modżtaba Chamenei zastąpił swojego ojca ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w atakach Izraela i USA, na stanowisku najwyższego przywódcy kraju. Był jednym z głównych kandydatów do tej roli. Wybrało go irańskie Zgromadzenie Ekspertów.

Jak podkreślił Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w Zgromadzeniu, wyboru dokonano zgodnie z zgodnie zaleceniem Alego Chameneiego, który mówił, że jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga", a nie przez niego chwalony.

Agencja AFP poinformowała, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zwany także Gwardią Rewolucyjną, zadeklarował w niedzielę lojalność wobec nowego najwyższego przywódcy Iranu. Jak podaje Reuters, od czasu ogłoszenia wyboru Chamenei nie wydał żadnego oświadczenia i nie pojawił się publicznie.

Modżtaba Chamenei najwyższym przywódcą Iranu. Izrael: Został ranny

Izraelski wywiad uważa, że nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei został lekko ranny podczas izraelsko-amerykańskich ataków powietrznych - podały agencje Reuters i AFP. Z tego powodu Chamenei ma ostatnio nie pojawiać się publicznie. Informacje o odniesieniu przez Chameneiego obrażeń w wyniku ataków potwierdził również syn prezydenta Iranu, Jusef Pezeszkian.

"Słyszałem informacje, że pan Modżtaba Chamenei został ranny. Zapytałem znajomych, którzy mają kontakty. Powiedzieli mi, że dzięki Bogu jest cały i zdrowy" - napisał w środę w komunikatorze Telegram.

"New York Times" zacytował w środę trzech irańskich urzędników, którzy powiedzieli, że Chamenei "został ranny, szczególnie w nogi, ale jest przytomny i bezpieczny w ściśle strzeżonym miejscu o ograniczonych możliwościach komunikacji".

Według AFP, Modżtaba Chamenei został ranny w tym samym ataku, w którym zginął jego ojciec, a wywiad izraelski miał o tym wiedzieć jeszcze przed mianowaniem go nowym najwyższym przywódcą.

