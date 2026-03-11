W środę ambasada Rosji w Warszawie poinformowała o akcie wandalizmu, do którego miało dojść na gdańskim cmentarzu, gdzie pochowanych jest ponad 3 tys. radzieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej.

Jak przekazano w komunikacie, główny element cmentarza, czyli betonowy mur z płaskorzeźbami i tablicami upamiętniającymi poległych żołnierzy, został zdewastowany. Miały znaleźć się na nim napisy i symbole wyrażające solidarność z Ukrainą.

Cmentarz w Gdańsku zdewastowany. Ambasada Rosji oczekuje wyjaśnień

W związku z incydentem na Pomorzu rosyjska ambasada domaga się od polskich władz przywrócenia pomnika do jego pierwotnego wyglądu. Dyplomaci oczekują również zidentyfikowania i ukarania osób odpowiedzialnych za uszkodzenie pomnika oraz zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszłości.

Ambasada Rosji w Warszawie wysłała również tzw. notę protestacyjną. Dokument ten, uznawany za jeden z najważniejszych w dyplomacji, stosowany jest w wyjątkowych sytuacjach, gdy dane państwo interpretuje pewne zdarzenie jako naruszające prawo międzynarodowe.

Strona polska użyła tego instrumentu wobec Federacji Rosyjskiej chociażby w sierpniu zeszłego roku, gdy w miejscowości Osiny doszło do eksplozji rosyjskiego drona.

Jesienią 2025 roku posłowie Prawa i Sprawiedliwości domagali się przeniesienia Ambasady Federacji Rosyjskiej z sąsiedztwa Ministerstwa Obrony Narodowej z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich organów. Prezes partii Jarosław Kaczyński twierdził wówczas, że obecność ambasady w tak ważnej strategicznie lokalizacji w stolicy jest "sytuacją nienormalną".

Decyzję o zmianie lokalizacji rosyjskiej ambasady może podjąć wyłącznie rząd. Jak podkreślali przedstawiciele MON, budynki należące do resortu są ściśle chronione, a przeniesienie rosyjskiej placówki mogłoby wywołać poważne konsekwencje w relacjach międzynarodowych.

