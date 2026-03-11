Jose Antonio Kast został w środę zaprzysiężony na prezydenta Chile. Reprezentujący radykalną prawicę Kast jest pierwszym politykiem od obalenia dyktatury gen. Augusto Pinocheta, który otwarcie chwali jego rządy. Nowy prezydent jest także synem niemieckiego nazisty, który po II wojnie światowej zbiegł do Ameryki Południowej.

Chile. Jose Antonio Kast zaprzysiężony na prezydenta

W uroczystości zaprzysiężenia, która odbyła się w chilijskim parlamencie w Valparaiso, uczestniczyli m.in. król Hiszpanii Filip VI, prezydent Argentyny Javier Milei i prezydent Panamy Jose Raul Mulino, a także ubiegłoroczna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado z Wenezueli.

Kast przejmuje władzę po lewicowym prezydencie Gabrielu Boricu, z którym przegrał wybory w 2021 roku. Nowy prezydent odniósł przytłaczające zwycięstwo w grudniu 2025 r., a w kampanii zapowiadał m.in. przywrócenie w kraju "ładu i bezpieczeństwa" po latach "chaosu i nieporządku" pod rządami lewicy.

Nowy prezydent obiecał zaostrzyć walkę z migracją i przestępczością, jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy poprzez deregulację, cięcia wydatków i politykę przyjazną rynkowi. Chile jest największym na świecie producentem miedzi, a Kast został wybrany podczas ożywienia gospodarczego, jednak obejmuje urząd, gdy wojna z Iranem wstrząsa rynkami światowymi.

Radykalna prawica u władzy w Chile. Kast otwarcie chwali dyktaturę Pinocheta

- Kast będzie musiał zarządzać coraz trudniejszym międzynarodowym krajobrazem geopolitycznym – powiedział Guillermo Holzmann, analityk polityczny z Uniwersytetu w Valparaiso, zwracając uwagę na ryzyka gospodarcze związane z wojną w Iranie, strategię bezpieczeństwa USA w regionie oraz wpływy Chin w Ameryce Łacińskiej.

Nowy prezydent, który podczas ceremonii zaprzysiągł swoich ministrów, stanie przed podzielonym Kongresem, co może utrudnić szybką realizację jego programu.

- Szybkie i skuteczne realizowanie trzech priorytetowych kwestii – bezpieczeństwa, imigracji i gospodarki – będzie niezbędne – powiedział Nicholas Watson, dyrektor zarządzający firmy doradczej Teneo, dodając, że "spodziewana jest fala inicjatyw w ciągu najbliższych trzech miesięcy" - podaje Reuters.

