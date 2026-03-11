Episkopat ogłosił ważną decyzję. Powstanie komisja niezależnych ekspertów

Ls. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, poinformował o decyzji, na mocy której zostanie powołana komisja niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. W komunikacie podano również informację o ustaleniu statutu nowo utworzonej komisji oraz nadaniu jej publicznej osobowości prawnej.

Rzecznik zapowiedział, że teksty dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości i omówione w czasie konferencji prasowej po zakończeniu Zebrania Plenarnego w czwartek o godz. 15.

Episkopat ogłosił ważną decyzję. Utworzono komisję ekspertów

W drugim dniu obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi "przyjęli zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji".

- Po przyjęciu tych dokumentów, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz nadała jej publiczną osobowość prawną i po konsultacji z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce wcześniej przyjęty statut - przekazał ks. Gęsiak.

Poinformował, że biskupi "zatwierdzili również porozumienie w przedmiocie utworzenia Komisji" zawierane pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Konferencja Episkopatu Polski. Sprawa wykorzystywania małoletnich przez księży

Pod koniec ubiegłego roku przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda w wywiadzie dla PAP powiedział, że prace nad powołaniem Komisji "są na ostatniej prostej". Zapewnił, że wypracowany został już projekt dokumentów i trwają ich ostatnie konsultacje.

Przyznał, że tekst nieco różni się od wersji zaproponowanej przez Zespół pracujący pod kierunkiem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. – Chodziło przede wszystkim o dopracowanie zasad funkcjonowania komisji i jej kompetencji, aby były zgodne zarówno z prawem kanonicznym, wytycznymi Stolicy Apostolskiej, jak i polskim prawem – powiedział. Zastrzegł, że "nie została odrzucona baza, którą wypracowała poprzednia komisja".

– Dobre i precyzyjne zasady funkcjonowania komisji prowadzą do uniknięcia niejasnych sytuacji i różnych interpretacji, które w konsekwencji rodzą chaos i prowadzą do sporów – stwierdził abp Wojda.

