Episkopat ogłosił ważną decyzję. Powstanie komisja niezależnych ekspertów
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski poinformował, że powstanie komisja niezależnych ekspertów, która zajmie się zbadaniem zjawiska wykorzystywania małoletnich przez księży. Ustanowiono również statut komisji, a szczegóły na temat poczynionych ustaleń zostaną omówione po zakończeniu Zebrania Plenarnego na jutrzejszej konferencji prasowej.
Ls. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, poinformował o decyzji, na mocy której zostanie powołana komisja niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. W komunikacie podano również informację o ustaleniu statutu nowo utworzonej komisji oraz nadaniu jej publicznej osobowości prawnej.
Rzecznik zapowiedział, że teksty dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości i omówione w czasie konferencji prasowej po zakończeniu Zebrania Plenarnego w czwartek o godz. 15.
Episkopat ogłosił ważną decyzję. Utworzono komisję ekspertów
W drugim dniu obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi "przyjęli zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji".
- Po przyjęciu tych dokumentów, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz nadała jej publiczną osobowość prawną i po konsultacji z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce wcześniej przyjęty statut - przekazał ks. Gęsiak.
Poinformował, że biskupi "zatwierdzili również porozumienie w przedmiocie utworzenia Komisji" zawierane pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.
Konferencja Episkopatu Polski. Sprawa wykorzystywania małoletnich przez księży
Pod koniec ubiegłego roku przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda w wywiadzie dla PAP powiedział, że prace nad powołaniem Komisji "są na ostatniej prostej". Zapewnił, że wypracowany został już projekt dokumentów i trwają ich ostatnie konsultacje.
Przyznał, że tekst nieco różni się od wersji zaproponowanej przez Zespół pracujący pod kierunkiem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. – Chodziło przede wszystkim o dopracowanie zasad funkcjonowania komisji i jej kompetencji, aby były zgodne zarówno z prawem kanonicznym, wytycznymi Stolicy Apostolskiej, jak i polskim prawem – powiedział. Zastrzegł, że "nie została odrzucona baza, którą wypracowała poprzednia komisja".
– Dobre i precyzyjne zasady funkcjonowania komisji prowadzą do uniknięcia niejasnych sytuacji i różnych interpretacji, które w konsekwencji rodzą chaos i prowadzą do sporów – stwierdził abp Wojda.
