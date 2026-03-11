Zmiany w przebiegu egzaminu na prawo jazdy już budzą spore emocje. Modyfikacje mają na celu dostosowanie polskiego systemu do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Jeszcze w 2026 roku pojawi się konieczność zdania nie tylko części teoretycznej i praktycznej, ale również testu percepcji ryzyka, obejmującego zadania wykonywane na symulatorach jazdy. Chodzi o to, by ocenić, czy kandydat na kierowcę potrafi szybko zauważyć potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym.

Możliwe zmiany jeszcze w 2026 roku

- Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło już prace w tym zakresie. Nowe zadanie będzie najprawdopodobniej wymagało wykorzystania podczas egzaminu symulatorów, bowiem będzie badany czas reakcji kandydata na kierowcę w sytuacji zagrożenia - powiedziała w rozmowie z serwisem brd24.pl Anna Szymańska, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

Test będzie polegał na analizie krótkich nagrań wideo z perspektywy kierowcy. Zdający ogląda film i musi wskazać moment, w którym pojawia się potencjalne niebezpieczeństwo, np. pieszy zbliżający się do przejścia.

System ma oceniać przede wszystkim czas reakcji. Im szybciej kandydat rozpozna zagrożenie, tym wyższy wynik otrzyma. Nowe zadania mają sprawdzać poza znajomością przepisów również umiejętność przewidywania rozwoju sytuacji na drodze.

iStock Zmiany w egzaminach na prawo jazdy mają dostosować polski system do standardów UE

Implementacja prawa europejskiego

Podstawą prawną zmian w egzaminach na prawo jazdy jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, która określa minimalne wymagania dotyczące egzaminów dla kierowców w państwach członkowskich.

Dokument zobowiązuje kraje Unii Europejskiej do wprowadzenia egzaminów sprawdzających zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne kierowców. Kwestie dotyczące badania percepcji zostały zaktualizowane w akcie prawnym w 2023 roku. Przyjmuje się, że nowy rodzaj testu powinien pojawić się do 2026 roku.

Wprowadzenie testu percepcji ryzyka jest więc częścią procesu dostosowywania polskiego systemu egzaminowania do europejskich standardów i dodatkowym wyzwaniem dla przyszłych kierowców.

W branży szkoleniowej pojawiają się jednak głosy, że w dyskusji publicznej często mylone są dwa różne rozwiązania: test percepcji zagrożeń oraz pytania scenariuszowe dotyczące oceny sytuacji na drodze.

"To nie jest hazard perception w brytyjskim stylu, tylko dwanaście pytań scenariuszowych, które mocniej kierują uwagę na ocenę sytuacji i przewidywanie zagrożeń. [...]. To są pytania na świadomość sytuacyjną: co widzisz, co może się wydarzyć za chwilę i czy musisz przygotować plan reakcji" - wyjaśnia egzaminator i wieloletni instruktor Jakub Grabowski w serwisie prawodrogowe.pl.

Ekspert podkreśla, że pytania scenariuszowe stanowią element testu teoretycznego i nie są tym samym co osobny test percepcji ryzyka znany z egzaminów w Wielkiej Brytanii.

Polsat News Zmiany w egzaminach na prawo jazdy dostosują polski system do standardów UE

