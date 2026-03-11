Drony uderzyły w pobliżu lotniska w Dubaju. Są ranni

Dwa bezzałogowce spadły w środę rano w pobliżu międzynarodowego lotniska w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z oficjalnego komunikatu władz Dubaju wynika, że w związku z atakiem poszkodowane zostały cztery osoby.

Bliski Wschód. Lotnisko w Dubaju. Uderzenie dwóch dronów

Niewielkie obrażenia odnieśli dwaj obywatele Ghany i jeden Bangladeszu, ciężej ranny został obywatel Indii.

Zapewniono, że ruch lotniczy odbywa się w normlanym trybie. Lotnisko w Dubaju jest jednym z największych na świecie. Port położony jest około 5 km od centrum miasta.

W tym samym czasie agencja AFP donosi o uderzeniach odwetowych Iranu.

Zatoka Perska. Atak na statek u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Nieco wcześniej brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa handlu morskiego UKMTO powiadomiła, że w cieśninie Ormuz płonie frachtowiec, trafiony niezidentyfikowanym pociskiem.

Według UKMTO załodze udało się opuścić pokład. Jak zapewniono, wszyscy są bezpieczni.

Do ataku na frachtowiec doszło w odległości 25 mil morskich od emiratu Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Po rozpoczęciu wojny między USA i Izraelem a Iranem 28 lutego, władze w Teheranie powiadomiły, że zakazują statkom przepływania przez cieśninę Ormuz, którą transportowana jest m.in. ropa naftowa i gaz z Zatoki Perskiej do Europy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni