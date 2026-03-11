Drony uderzyły w pobliżu lotniska w Dubaju. Są ranni
Dwa drony uderzyły w sąsiedztwie lotniska w Dubaju. Cztery osoby zostały ranne - przekazały władze miasta. Ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń.
Dwa bezzałogowce spadły w środę rano w pobliżu międzynarodowego lotniska w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z oficjalnego komunikatu władz Dubaju wynika, że w związku z atakiem poszkodowane zostały cztery osoby.
Bliski Wschód. Lotnisko w Dubaju. Uderzenie dwóch dronów
Niewielkie obrażenia odnieśli dwaj obywatele Ghany i jeden Bangladeszu, ciężej ranny został obywatel Indii.
Zapewniono, że ruch lotniczy odbywa się w normlanym trybie. Lotnisko w Dubaju jest jednym z największych na świecie. Port położony jest około 5 km od centrum miasta.
W tym samym czasie agencja AFP donosi o uderzeniach odwetowych Iranu.
Zatoka Perska. Atak na statek u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Nieco wcześniej brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa handlu morskiego UKMTO powiadomiła, że w cieśninie Ormuz płonie frachtowiec, trafiony niezidentyfikowanym pociskiem.
Według UKMTO załodze udało się opuścić pokład. Jak zapewniono, wszyscy są bezpieczni.
Do ataku na frachtowiec doszło w odległości 25 mil morskich od emiratu Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Po rozpoczęciu wojny między USA i Izraelem a Iranem 28 lutego, władze w Teheranie powiadomiły, że zakazują statkom przepływania przez cieśninę Ormuz, którą transportowana jest m.in. ropa naftowa i gaz z Zatoki Perskiej do Europy.
