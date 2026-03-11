Okazuje się, że po wiekach wielkich odkryć geograficznych i w dobie satelitarnych map poszukiwacze przygód wciąż mogą stawiać sobie ambitne cele.

Czym są bieguny niedostępności? Miejsca odległe od lądu

Na Ziemi wyróżnia się osiem głównych biegunów niedostępności. Są to punkty znajdujące się najdalej od mórz i oceanów lub (w przypadku oceanów) najdalej od jakiegokolwiek lądu. Zdobycie wszystkich jest uznawane za jedno z największych wyzwań podróżniczych. Gdzie się znajdują?

Eurazjatycki biegun niedostępności - północno-zachodnie Chiny (region Sinciang), niedaleko granicy z Kazachstanem; współrzędne 46°17'N, 86°40'E; około 2645 km od najbliższego wybrzeża Afrykański biegun niedostępności - Republika Środkowoafrykańska, w pobliżu miejscowości Obo, niedaleko styku granic z Sudanem Południowym i Demokratyczną Republiką Konga; współrzędne 5°39.0'N, 26°10.2'E Biegun niedostępności Ameryki Północnej - stan Dakota Południowa w USA, na terenie rezerwatu plemienia Oglala Sioux; współrzędne 43°22'00"N, 101°58'20"W Biegun niedostępności Ameryki Południowej - Brazylia, stan Mato Grosso, w pobliżu miejscowości Arenápolis; współrzędne 14°03'S, 56°51'W Australijski biegun niedostępności - Terytorium Północne Australii, w pobliżu miejscowości Papunya; około 920 km od wybrzeża Antarktyczny biegun niedostępności - interior Antarktydy; jedna z najczęściej przyjmowanych lokalizacji według British Antarctic Survey to 82°53'14"S, 55°04'30"E Oceaniczny biegun niedostępności (Punkt Nemo) - Ocean Spokojny; współrzędne 48°52.6'S, 123°23.6'W; około 2688 km od najbliższego lądu Arktyczny biegun niedostępności - zamarznięty Ocean Arktyczny; współrzędne około 85°48'N, 176°09'E; około 1008 km od najbliższych lądów

Canva Mapa świata z zaznaczonymi biegunami niedostępności na różnych kontynentach

Kontynentalne bieguny niedostępności na świecie (z wyłączeniem oceanicznego, antarktycznego i arktycznego)

To właśnie do tych miejsc przez ostatnie lata docierał Chris Brown (z wyjątkiem eurazjatyckiego). Brytyjski podróżnik i przedsiębiorca rozpoczął swoją serię wypraw w 2019 roku i stopniowo zdobywał kolejne bieguny niedostępności na różnych kontynentach. Najnowszym osiągnięciem była wyprawa na arktyczny biegun niedostępności.

Arktyczny biegun niedostępności zdobyty w 2025 roku

We wrześniu 2025 r. Brown dotarł jako pierwszy człowiek do siódmego bieguna, tym razem arktycznego, o czym informowała stacja BBC. Dokonał tego na wyjątkowym środku transportu, mianowicie lodołamaczu "Le Commandant Charcot". Zadanie było o tyle utrudnione, że ten obszar znajduje się na dryfującym masywie lodowym, a więc nieustannie zmienia swoje położenie. Na szczęście pomocna okazała się załoga statku.

- Udało mi się przekonać bardzo miłego kapitana do zmiany kursu - przyznał Brown. Była to jego kolejna próba.

Wcześniej na przeszkodzie stawała m.in. geopolityka, ponieważ logistyka w tym rejonie zazwyczaj wymagała zaangażowania rosyjskich podmiotów.

Pozostałe bieguny Brown zdobywał podczas wcześniejszych wypraw w różnych częściach świata. Jako pierwszy osiągnął biegun niedostępności Ameryki Północnej w Dakocie Południowej, do którego dotarł w 2019 roku. Następnie w 2021 roku zdobył afrykański biegun niedostępności w Republice Środkowoafrykańskiej.

ZOBACZ: Polskie Carcassonne zachwyca turystów. To prawdziwa perła europejskich zabytków

Kolejnym etapem była wyprawa do Australii. W 2022 roku Brown dotarł do australijskiego bieguna niedostępności w Terytorium Północnym. Rok później, w 2023 roku, osiągnął antarktyczny biegun niedostępności, a także południowoamerykański biegun niedostępności w stanie Mato Grosso w Brazylii.

W 2024 roku podróżnik dotarł natomiast do Punktu Nemo (oceanicznego bieguna niedostępności) na południowym Pacyfiku.

Nie ma co ukrywać, że były to logistycznie skomplikowane przedsięwzięcia wymagające użycia aut, łodzi, samolotów, helikopterów oraz przedzierania się przez dżunglę.

Niebezpieczeństwa podczas licznych wypraw

Wyprawom towarzyszyły jednak liczne wyzwania. Przykładowo w Republice Środkowoafrykańskiej, jak relacjonował Chris Brown, cytowany przez portal The Independent, trzeba było unikać "bandytów, skorumpowanej policji, watażków, Grupy Wagnera i ISIS". Ekspedycja odbywała się w gęstej dżungli pod ochroną żołnierzy armii Republiki Środkowoafrykańskiej, a nad zespołem przez cały czas krążył śmigłowiec, który miał odstraszać napastników i w razie potrzeby umożliwić ewakuację. Po dotarciu do celu podróżnicy wracali inną trasą, aby zmniejszyć ryzyko wpadnięcia w zasadzkę...

ZOBACZ: Zmiana na Antarktydzie. Naukowcy przesunęli biegun południowy

Z kolei po przybyciu do Punktu Nemo (miejsca na Oceanie Spokojnym oddalonego najdalej od jakiegokolwiek wybrzeża), tuż po zanurzeniu się w zimnej (7 st. C) wodzie załoga odkrywców odpierała atak albatrosa. Wokół pływaków pojawiło się bowiem stado około 20-30 ptaków morskich, a jeden z albatrosów zbliżył się do nich na odległość zaledwie metra, jakby bronił swojego terytorium. Co ciekawe, ptaki te należą do największych na świecie (ważą nawet 12 kg).

Ostatni wielki cel

63-letni podróżnik chce skompletować wszystkie lokalizacje. Brakuje mu tylko ósmego, położonego w Chinach. W tym przypadku na przeszkodzie znów staje polityka. Eurazjatycki biegun niedostępności znajduje się na pustyni Gurbantünggüt w północno-zachodniej części Państwa Środka, w granicach prowincji Sinciang.

ZOBACZ: Einstein się nie mylił. Naukowcy po 100 latach potwierdzili jego teorię

Jak zauważa stacja BBC, aby się tam dostać, należy otrzymać specjalne pozwolenie. Tymczasem jest to obszar zamieszkiwany przez muzułmańską mniejszość ujgurską, represjonowaną przez rząd w Pekinie. Czyni to region "szczególnie wrażliwym", a uzyskanie zgody staje się "biurokratycznym wyzwaniem" - wskazuje Brown.

Dodaje, że wyróżnia się na tyle od miejscowych, że nie może sobie pozwolić na osiągnięcie celu improwizowaną, nieoficjalną drogą. Deklaruje jednak, że jest gotów wsiąść "w pierwszy samolot", jeśli tylko pojawi się szansa na zdobycie zezwolenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl