Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego Społecznego nr 17 przy ul. Marszałkowskiej usłyszeli strzały około godz. 10:00 i natychmiast powiadomili o tym służby. Nikomu nic się nie stało.

Strzały w centrum Warszawy. Policja zatrzymała 43-latka, który ostrzelał szkołę

Stołeczni policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który w środę rano ostrzelał z wiatrówki budynek liceum przy ulicy Marszałkowskiej - poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Do zatrzymania doszło w lokalu przy ulicy Gagarina na Mokotowie. Mł. asp. Pacyniak zaznaczył, że podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki, wykorzystywane jako amunicja. - Obecnie 43-latek pozostaje w dyspozycji śródmiejskiej komendy policji. Prowadzone z nim będą dalsze czynności procesowe - dodał policjant.

