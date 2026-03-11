Chwile grozy w Warszawie. Mężczyzna strzelał w kierunku szkoły
43-letni mężczyzna ostrzelał z wiatrówki budynek liceum w centrum Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Napastnik wpadł w ręce kryminalnych w mieszkaniu na Mokotowie, gdzie zabezpieczono broń i metalową amunicję.
Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego Społecznego nr 17 przy ul. Marszałkowskiej usłyszeli strzały około godz. 10:00 i natychmiast powiadomili o tym służby. Nikomu nic się nie stało.
Strzały w centrum Warszawy. Policja zatrzymała 43-latka, który ostrzelał szkołę
Stołeczni policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który w środę rano ostrzelał z wiatrówki budynek liceum przy ulicy Marszałkowskiej - poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.
Do zatrzymania doszło w lokalu przy ulicy Gagarina na Mokotowie. Mł. asp. Pacyniak zaznaczył, że podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki, wykorzystywane jako amunicja.
- Obecnie 43-latek pozostaje w dyspozycji śródmiejskiej komendy policji. Prowadzone z nim będą dalsze czynności procesowe - dodał policjant.
