Chwile grozy w Warszawie. Mężczyzna strzelał w kierunku szkoły

Polska

43-letni mężczyzna ostrzelał z wiatrówki budynek liceum w centrum Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Napastnik wpadł w ręce kryminalnych w mieszkaniu na Mokotowie, gdzie zabezpieczono broń i metalową amunicję.

Niebieskie światła policyjne na dachu radiowozu.
Pixabay
Policja zatrzymała 43-latka, który w środę rano oddał strzały z wiatrówki w kierunku budynku liceum (zdj. ilustracyjne)

Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego Społecznego nr 17 przy ul. Marszałkowskiej usłyszeli strzały około godz. 10:00 i natychmiast powiadomili o tym służby. Nikomu nic się nie stało.

Strzały w centrum Warszawy. Policja zatrzymała 43-latka, który ostrzelał szkołę

Stołeczni policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który w środę rano ostrzelał z wiatrówki budynek liceum przy ulicy Marszałkowskiej - poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek podczas szkolnej wycieczki. Nie żyje 17-latka

 

Do zatrzymania doszło w lokalu przy ulicy Gagarina na Mokotowie. Mł. asp. Pacyniak zaznaczył, że podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki, wykorzystywane jako amunicja.

 

- Obecnie 43-latek pozostaje w dyspozycji śródmiejskiej komendy policji. Prowadzone z nim będą dalsze czynności procesowe - dodał policjant.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Pałac reaguje na informacje ws. wezwania Nawrockiego. "Nic nie trafiło"
mbd / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
LICEUMLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNE NR 17POLICJAPOLSKASTRZAŁYWARSZAWA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 