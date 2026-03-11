Apel papieża Leona XIV do Polaków. "Szczególnie w waszych rodzinach"

Jak informuje Watykan, w audiencji generalnej na Placu św. Piotra wzięli udział m.in.: członkowie chóru kameralnego Koe z Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim, pielgrzymi z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łomży, pielgrzymi z Lasowic Wielkich, grupa z parafii pw. św. Wojciecha w Kielcach, pielgrzymi z diecezji płockiej i grupa z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie.

Papież zwrócił się do Polaków. "Wszystkich was błogosławię"

"Serdecznie pozdrawiam Polaków. Od ponad trzystu lat w Wielkim Poście, śpiewając Gorzkie żale, rozważacie Mękę Jezusa i boleści Jego Matki. Zachęcam do udziału w tych nabożeństwach. Niech modlitwie towarzyszą konkretne czyny miłości: pomoc, pojednanie i budowanie pokoju, szczególnie w waszych rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Wszystkich was błogosławię" - przekazał Leon XIV.

Podczas audiencji papież odniósł się też o sytuacji na Bliskim Wschodzie. W środę w Libanie odbywają się uroczystości pogrzebowe maronickiego kapłana, który zginął podczas bombardowania, ratując jednego z parafian.

- Gdy tylko usłyszał, że niektórzy parafianie zostali ranni w wyniku bombardowania, bez wahania pobiegł im pomóc. Niech Pan sprawi, aby jego przelana krew stała się ziarnem pokoju dla umiłowanego Libanu – mówiła głowa Kościoła.

Leon XIV zaapelował także o modlitwy o pokój w Iranie i na całym Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w intencji ofiar cywilnych, wśród których są niewinne dzieci. W trakcie katechezy papież zwrócił też uwagę, że "w Kościele jest i musi być miejsce dla wszystkich". Dodał również, że "każdy chrześcijanin jest wezwany do głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa w każdym środowisku, w którym żyje i działa".

