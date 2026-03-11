Akt oskarżenia dla europosła PiS. Prokuratura wydała komunikat

Polska

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Michałowi Dworczykowi. Śledczy zarzucają europosłowi PiS niedopełnienie obowiązków o ochronie informacji niejawnych. Chodzi o ujawnione maile pochodzące ze skrzynki mailowej polityka.

Akt oskarżenia dla europosła PiS. Prokuratura wydała komunikat

 

 

W czerwcu 2021 roku w sieci pojawiły się wycieki korespondencji mailowej ze skrzynki Dworczyka. Polityk oświadczył, że o sprawie poinformował służby państwowe, które miały się zająć włamaniem na maile i konta w mediach społecznościowych Dworczyka i jego żony. Dodał też, że nie znajdowały się tam "żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny".

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Generał apeluje do rządzących. "Jest poczucie pilności"
Paweł Basiak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AFERA MAILOWAEUROPOSEŁIMMUNITETMICHAŁ DWORCZYKPARLAMENT EUROPEJSKIPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 