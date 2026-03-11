Adam Szłapka w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News
Polska
W środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką. Transmisja programu od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Rzecznik rządu Adam Szłapka w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem Piotra Witwickiego będzie doradca Prezydenta RP Leszek Skiba.
