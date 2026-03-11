Adam Szłapka w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

W środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką. Transmisja programu od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi w studio telewizyjnym.
Polsat News
Rzecznik rządu Adam Szłapka w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Piotra Witwickiego będzie doradca Prezydenta RP Leszek Skiba.

 

Poprzednie odcinki programu można zobaczyć w sekcji "Gość Wydarzeń".

 

