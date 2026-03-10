Sukces Ukrainy, Storm Shadow uderzyły. Potężne zniszczenia w Briańsku

"W ramach systematycznych działań mających na celu ograniczenie potencjału militarno-ekonomicznego rosyjskiego agresora, oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły udany atak na fabrykę mikroelektroniki Kremnyj El w Briańsku za pomocą rakiet odpalanych z powietrza Storm Shadow - poinformowała ukraińska armia.

Technologie dostarczane przez fabrykę, w tymi półprzewodniki i mikroprocesory, są niezbędne dla nowoczesnej broni, między innymi dla rakiet Iskander.

Briańsk. Ukraina zaatakowała rosyjską fabrykę

"Co najmniej sześć osób zginęło, a 37 odniosło obrażenia we wtorek w ukraińskim ataku na miasto Briańsk na zachodzie Rosji" – poinformowała agencja AFP, powołując się na gubernatora obwodu briańskiego Aleksandra Bogomaza.

"Wszyscy ranni zostali przetransportowani do szpitala obwodowego w Briańsku, gdzie jest im udzielana pomoc medyczna" – napisał gubernator. Wydano również komunikat dla mieszkańców, aby unikali przebywania na zewnątrz i uszczelnili okna przed dymem.

W tle ukraińskiej operacji pojawia się kwestia negocjacji pokojowych, których organizacja została utrudniona w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. - Ukraina oczekuje, że kolejna runda negocjacji pokojowych z Rosją za pośrednictwem USA odbędzie się w przyszłym tygodniu w Szwajcarii lub Turcji – powiedział dzisiaj Wołodymyr Zełenski.

Zełenski przekazał, że negocjacje planowane były w tym tygodniu w Turcji, jednak – jak ujawnił - zostały przełożone przez stronę amerykańską.

- Rozmowy były planowane we wtorek-środę w Turcji. Przed chwilą rozmawiałem z prezydentem Erdoganem. Dla nich wszystkich na Bliskim Wschodzie wojna jest wyzwaniem, ale i wszyscy mówią, że dialog o zakończeniu wojny w Ukrainie jest ważny i jest priorytetem dla nas wszystkich. Dlatego gotowi byliśmy jechać do Turcji, jednak strona amerykańska przeniosła to spotkanie – podkreślił.

Prezydent Ukrainy poinformował, że jego grupa negocjacyjna pozostaje w stałym kontakcie z Amerykanami i data kolejnej tury rozmów zostanie uzgodniona z nimi. Wcześniejsze rozmowy Ukrainy z Rosją, toczone za pośrednictwem USA, prowadzone były m.in. w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

