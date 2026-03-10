Skrajnie lewicowa partia BSW [Sojusz Sahry Wagenknecht] jest otwarta na współpracę z prawicowo-populistyczną AfD [Alternatywa dla Niemiec] - napisał we wtorek portal regionalnego nadawcy MDR. We wrześniu odbędą się wybory do parlamentów Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii-Anhalt. Sondaże dają tym partiom łącznie ok. 45 proc. głosów w każdym z tych landów na wschodzie Niemiec.

Wybory w Niemczech. Możliwy sojusz BSW i AfD

Założycielka BSW Sahra Wagenknecht oceniła w artykule opublikowanym w dzienniku "Ostdeutsche Allgemeine Zeitung", że tzw. zapora ogniowa, czyli zasada izolowania Alternatywy dla Niemiec na scenie politycznej, jest błędną drogą. Jej zdaniem nie służy ona obronie demokracji, lecz zabezpieczeniu polityki establishmentu, której – jak oceniła – znaczna część społeczeństwa nie popiera.

Według Wagenknecht AfD będzie w najbliższym czasie zyskiwać na popularności, a próby jej zwalczania jedynie wzmocnią partię i jej wyborców.

Odnosząc się do rozpadu koalicji socjaldemokratycznej SPD i BSW w Brandenburgii w styczniu, Wagenknecht uznała, że błędem było wejście do rządu z partią, która uczestniczy w izolowaniu AfD. Dodała, że BSW została "oszukana przez starych liderów" i w krótkim czasie straciła część sympatii wyborców. "Wyciągnęliśmy z tego wnioski i nie powtórzymy tego błędu" – podkreśliła.

Wagenknecht opowiedziała się także za dopuszczeniem AfD do udziału w rządzie. "Potępienie i wykluczenie sprzyjają radykalizacji, a perspektywa rządzenia sprzyja dostosowaniu się" – napisała. Jej zdaniem potrzebna jest nowa droga do powołania "rządów obywatelskich jako demokratycznej alternatywy dla nieudanych koalicji opartych na zasadzie izolacji AfD".

Niemcy. BSW nie wyklucza współpracy z AfD

We wrześniu wybory do parlamentów odbędą się w dwóch wschodnich krajach związkowych Niemiec: Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Saksonii-Anhalt, a więc na obszarze dawnej NRD, gdzie AfD cieszy się dużym poparciem.

Według sondaży partia może liczyć w obu landach na ok. 37–40 proc. głosów. Nawet przy takim wyniku utworzenie rządu przez AfD byłoby jednak trudne, ponieważ partie głównego nurtu odmawiają z nią współpracy. Poparcie dla lewicowo-populistycznej BSW wynosi natomiast ok. 5–6 proc. w obu landach.

Partia Sojusz Sahry Wagenknecht [BSW] powstała na początku 2024 roku, gdy była członkini komunistycznej SED Sahra Wagenknecht wraz z grupą współpracowników opuściła partię Lewicy po długotrwałych sporach o jej kurs polityczny.

Skrajnie lewicowe BSW opowiada się m.in. za wzmocnieniem państwa socjalnego i wyższym opodatkowaniem najbogatszych. AfD reprezentuje natomiast odmienny kierunek polityki gospodarczej – sprzeciwia się podatkowi majątkowemu i redystrybucji majątku.

Obie partie łączy natomiast poparcie dla bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej, sprzeciw wobec dostaw broni dla Ukrainy oraz postulaty rozpoczęcia negocjacji pokojowych i stopniowego znoszenia sankcji wobec Rosji.

