Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin przeprowadził badanie wśród młodych narzeczonych kończących katechezy przedmałżeńskie. Ankietę wypełniło 4047 osób z 41 diecezji.

Badacze wzięli pod lupę motywacje przyszłych nowożeńców, dzieląc je na sześć kluczowych obszarów: od kwestii psychologicznych i religijnych, aż po uwarunkowania społeczno-bytowe i kulturowe.

Kluczowym elementem ankiety było pytanie o planowany wiek zawarcia małżeństwa. Okazuje się, że najchętniej między 25. a 30. rokiem życia - taką deklarację złożyło ponad 70 proc. badanych.

Najliczniejszą grupę stanowią osoby właśnie w tym przedziale wiekowym (49,6 proc.), choć niemal co czwarta para (23,4 proc.) decyduje się na małżeństwo nieco później, między 31. a 35. rokiem życia.

Życie pod jednym dachem przed ślubem

Jednym z kluczowych wniosków z badania jest fakt, że ponad 67 proc. narzeczonych mieszka ze sobą jeszcze przed ślubem. Dla Kościoła, który tradycyjnie uznaje wspólne życie przed zawarciem sakramentu za grzech, zjawisko to wyrasta na jedno z najpoważniejszych wyzwań duszpasterskich ostatnich lat.

- Narzeczeni deklarują wiarę i są przekonani o trwałości małżeństwa, jednak w praktyce coraz częściej żyją jak mąż z żoną długo przed ceremonią - zauważa doradczyni życia rodzinnego Beata Chojnacka w rozmowie z serwisem niedziela.pl.

Dla samych młodych wspólny dom to przede wszystkim test relacji. Najczęściej argumentują oni tę decyzję pragmatycznie: chcą po prostu lepiej poznać partnera, zanim podejmą wiążącą decyzję na całe życie.

Narzeczeni deklarują wiarę, ale motywacje są różne

Mimo że zdecydowana większość ankietowanych deklaruje się jako wierzący (71,2 proc.) lub głęboko wierzący (18,3 proc.), ich droga do ołtarza nie zawsze wynika wyłącznie z pobudek religijnych.

W hierarchii wartości narzeczonych na pierwszy plan wysuwają się fundamenty relacji: wierność (91,2 proc.) oraz nierozerwalność związku (85,4 proc.). Aspekty duchowe, takie jak przyjęcie łaski sakramentu czy dążenie do świętości, są kluczowe dla odpowiednio 66 proc. i 46 proc. badanych.

Dla współczesnych par małżeństwo to przede wszystkim obietnica stabilizacji. Jako główne motywy swojej decyzji młodzi wskazują poczucie bezpieczeństwa (70,1 proc.) oraz życiową równowagę (65,7 proc.).

Dla niemal co drugiej osoby istotnym impulsem było po prostu silne pragnienie partnera, by sformalizować związek przed Bogiem.

Chęć ścisłego przestrzegania nauczania Kościoła w codziennym życiu deklaruje już mniej niż połowa badanych (44,5 proc.).

Dlaczego młodzi decydują się na ślub? Najważniejsze są bezpieczeństwo i stabilizacja

Wśród najczęściej wskazywanych powodów zawarcia małżeństwa narzeczeni wymieniają przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilizację życiową.

Z danych cytowanych przez niedziela.pl wynika, że dla 70,1 proc. badanych kluczowe jest właśnie poczucie bezpieczeństwa, a dla 65,7 proc. ważna jest stabilizacja życiowa.

Ponad 54,4 proc. respondentów liczy, że małżeństwo przyniesie im poczucie szczęścia, a 47,8 proc. przyznaje, że jednym z powodów decyzji o ślubie jest również pragnienie partnera, by zawrzeć związek małżeński.

Plany rodzinne narzeczonych. Najczęściej dwoje lub troje dzieci Badanie pokazuje także, że większość par przygotowujących się do ślubu myśli o powiększeniu rodziny. Najczęściej wskazywanym modelem jest rodzina z dwójką dzieci – 49,3 proc. odpowiedzi. Z kolei 23 proc. ankietowanych deklaruje, że chciałoby mieć troje dzieci. ZOBACZ: Polacy zapłacą podatek na Kościół? To nie tak, jak myśli wielu wiernych Jednocześnie zdecydowana większość badanych jest obecnie bezdzietna - 78,8 proc. Wśród narzeczonych dominują pary z dłuższym stażem związku. 43,8 proc. pozostaje razem ponad pięć lat, a 29,2 proc. tworzy relację trwającą od trzech do pięciu lat. Kościół chce wrócić do tych samych par za kilka lat Beata Chojnacka zapowiada, że badanie ma charakter długofalowy. Planowane jest ponowne skontaktowanie się z tą samą grupą respondentów za dwa-trzy lata. Badacze chcą sprawdzić m.in., jak wygląda ich życie po ślubie, z jakimi problemami się mierzą oraz jakiej pomocy mogą potrzebować młode małżeństwa. - To może być dla Kościoła cenna szansa, by lepiej odpowiedzieć na realne potrzeby młodych małżeństw - podkreśla ekspertka.

mbd / polsatnews.pl