Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Marty C., podejrzanej o spowodowanie wypadku w ruchu lądowym - poinformował rzecznik prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba. Sprawa dotyczy obecnej minister kultury.

Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla doszło 14 kwietnia 2025 roku w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Pięknej i Koszykowej. Cienkowska pełniła wówczas urząd wiceminister resortu kultury.

Z ustaleń śledztwa wynika, że kierująca Toyotą Marta Cienkowska wjeżdżała na ulicę Koszykową z podporządkowanej ulicy Pięknej. Prokurator Skiba przekazał, że minister "niewłaściwie oceniła prędkość i odległość nadjeżdżającego (ulicą z pierwszeństwem - red.) motocyklisty oraz nie ustąpiła mu pierwszeństwa przejazdu".

W wyniku wymuszenia motocyklista uderzył w samochód prowadzony przez Cienkowską. Na skutek wypadku "kierujący motocyklem Romet doznał obrażeń, które spowodowały u pokrzywdzonego naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni".

Prok. Skiba przekazał, że złożony do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania jest uzasadniony nieumyślnym spowodowaniem czynu, postawą podejrzanej i rozmiarem obrażeń pokrzywdzonego.

"Prokurator zawnioskował o wyznaczenie okresu próby wynoszącego rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia, nałożenie obowiązku zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 30 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej” - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

