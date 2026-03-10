Podczas drugiego Szczytu Energii Jądrowej zorganizowanego w Paryżu przez Międzynarodową Agencję Energii Jądrowej Ursula von der Leyen skrytykowała podejmowane w ciągu ostatnich dwóch dekad decyzje, by państwa UE ograniczały pozyskiwanie energii jądrowej.

- Podczas gdy w 1990 roku jedna trzecia energii elektrycznej w Europie pochodziła z energii jądrowej, dziś jest to zaledwie blisko 15 procent. To zmniejszenie udziału energii jądrowej było wyborem. Uważam, że Europa popełniła strategiczny błąd, odwracając się od niezawodnego i niedrogiego źródła energii o niskiej emisji - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Choć szefowa KE mówi o redukcji ogólnoeuropejskiej, to w największym stopniu miała ona miejsce w Niemczech. W 2023 produkcję energii jądrowej zredukowano tam o ponad 95 proc., mimo że w szczytowym momencie stanowiła około 30 procent miksu energetycznego.



Mniejsze redukcje, maksymalnie do 30 procent, przeprowadzono w Belgii, Francji czy Szwecji. Według przewodniczącej Komisji Europejskiej tendencję tę należy odwrócić.

Ursula von der Leyen chce renesansu energii jądrowej. "Strategiczny błąd Europy"

Przewodnicząca KE podczas Szczytu Energii Jądrowej stwierdziła także, że bieżące kryzysy, jak wzrosty cen ropy naftowej wywołane przez wojnę na Bliskim Wschodzie, mają stanowić dowód na podatność Europy wynikającą z uzależnienia od paliw kopalnych.

- W przypadku paliw kopalnych jesteśmy całkowicie uzależnieni od kosztownego i niestabilnego importu, co stawia nas w niekorzystnej sytuacji strukturalnej w stosunku do innych regionów. Obecny kryzys na Bliskim Wschodzie dobitnie przypomina o podatności, jaką to stwarza.



- Jesteśmy świadkami globalnego odrodzenia energetyki jądrowej. A Europa chce być jego częścią - powiedziała von der Leyen, ogłaszając, że Unia Europejska uruchomi program stymulujący inwestycje w małe reaktory modułowe.

Małe reaktory modułowe mają działać w Europie do 2030 roku. KE udzieli gwarancji

W Paryżu von der Leyen poinformowała, że ze środków uzyskanych z programu handlu emisjami ETS Komisja Europejska będzie udzielać przedsiębiorstwom gwarancji na kwotę do 200 mln euro na rozwój małych reaktorów modułowych, tzw. SMR-ów. Ma to obniżyć ryzyko inwestycyjne dla prywatnych podmiotów.



- Nasz cel jest prosty. Chcemy, aby ta nowa technologia weszła w życie w Europie na początku lat 30., aby mogła odegrać kluczową rolę obok tradycyjnych reaktorów jądrowych w elastycznym, bezpiecznym i wydajnym systemie energetycznym - powiedziała von der Leyen.

- Wyścig technologii jądrowych trwa. Wiemy, że Europa ma wszystko, czego potrzebuje, by przewodzić - stwierdziła polityk.

