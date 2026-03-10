We wtorek rano Rosjanie zaatakowali położone na wschodniej linii ukraińskiego frontu miasto Słowiańsk. W ataku zginęły cztery osoby, a 16 zostało rannych - przekazał w sieci lokalny gubernator Wadym Fiłaszkin.

ZOBACZ: Ogromna skala strat w Ukrainie. Rosja zniszczyła więcej mieszkań niż jest w Danii

"Rankiem 10 marca 2026 roku rosyjskie wojska uderzyły na Słowiańsk. Okupanci atakowali gęsto zabudowane budynki mieszkalne, gdzie jedna z amunicji trafiła w budynek mieszkalny, a także dwa kolejne w pobliżu wieżowców" - podał urzędnik we wpisie.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała Słowiańsk. Wśród rannych 14-latka

Fiłaszkin nadmienił, że Rosja zrzuciła na miasto trzy bomby kierowane, a wśród rannych była 14-letnia dziewczyna. "Znów cyniczny atak na cywilów. Tym razem Rosjanie zrzucili trzy bomby powietrzne na centrum Słowiańska. Obecnie wiadomo, że uszkodzonych zostało sześć wieżowców i 10 samochodów" - napisał gubernator.

ZOBACZ: Rosyjskie ataki rakietowe w Ukrainie. Polskie wojsko poderwało myśliwce

Moskwa nie odniosła się do ataku, konsekwentnie twierdząc, że jej siły nie atakują cywilów. Kreml uważa, że Donieck należy do Rosji, mimo że nie ma nad nim pełnej kontroli.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni