Tusk po spotkaniu z prezydentem Nawrockim. "Spytałem wprost"

Premier Donald Tusk powiedział, że po popołudniowym spotkaniu z prezydentem nie podjęto żadnych konkretnych decyzji w sprawie unijnego programu SAFE oraz jego polskiej alternatywy "SAFE 0 proc.".

- Zapoznaliśmy się z treścią tej ustawy. W tej ustawie nie ma żadnych gwarancji pieniędzy. W tej ustawie są tylko przepisy, które powołują nowe struktury - mówił o prezydenckiej alternatywie Tusk. Projekt Kancelarii Prezydenta nazwał "SAFE-em 0 złotych".

Stwierdził również, że celem nowego programu jest wytłumaczenie weta wobec zaakceptowanej przez parlament ustawy.

Tusk po spotkaniu z Nawrockim. "Nie zgodzę się na żadne manipulacje"

Jak mówił premier, prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania odmówił odpowiedzi na pytanie, czy podpisze ustawę o unijnych pożyczkach na dozbrojenie armii.

- Zapytałem pana prezydenta wprost: czy pan to podpisze? Bo szkoda każdego dnia, każdej godziny. Pan prezydent powiedział, że ma jeszcze dużo czasu, 10 dni i że się zastanawia, że mu się to nie podoba i że ma propozycję - poinformował.

- Jestem gotów usiąść razem z większością sejmową, z marszałkiem Sejmu nad każdą ustawą, choćby jutro, jeśli ona gwarantuje finansowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskiego wojska. Nie zgodzę się na żadne manipulacje, podejrzane manewry i na polityczną gierkę wokół tych spraw - kontynuował premier.

Zagwarantował również, że jeśli prezydent zadecyduje o zawetowaniu ustawy o programie SAFE, rząd poszuka innych sposobów na pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej na rozwój polskiej armii.

Tusk rozczarowany dyskusją o SAFE. "Zwykła polityczna gra"

Szef rządu przyznał, że jest rozczarowany postawą prezydenta i jego sprzeciwem wobec unijnego programu, który nazwał "stratą czasu".

- Jestem rozczarowany. Szczególnie po tym, co usłyszałem od naszych generałów. Jeszcze bardziej jestem przejęty tym, że nie znajdujemy zrozumienia w Pałacu Prezydenckim dla potrzeby szybkich decyzji w tej kwestii. Ale nie tracę nadziei - mówił Donald Tusk.

Zapytany o szczegóły prezydenckiego projektu i pulę pieniędzy, jaka ma zostać przeznaczona na zakup nowego sprzętu wojskowego, premier powiedział, że żadnymi pieniędzmi na ten moment Pałac Prezydencki nie dysponuje.

- Nie ma żadnego prezydenckiego projektu sfinansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskiej armii, bo nie ma tych pieniędzy. Na razie mamy deklarację - tłumaczył. - Uważam, że na razie mamy do czynienia ze zwykłą polityczną grą - podsumował Tusk.

"SAFE 0 proc." trafił do Sejmu. "Jest alternatywa"

Po godzinie 16:30 w Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem rządu Donaldem Tuskiem. Zgodnie z zapowiedziami, głównym tematem rozmów był unijny program SAFE oraz zaproponowana przez prezydenta polska alternatywa "SAFE 0 proc.". W spotkaniu udział wzięli także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezes NBP Adam Glapiński.

Jeszcze przed rozmową z prezydentem szef rządu zasugerował, że Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy o unijnym programie SAFE i ma zamiar promować program "SAFE 0 proc." powstały we współpracy z szefem NBP. Jak uznał w rozmowie z dziennikarzami Tusk, brak zgody prezydenta na wejście w życie ustawy byłby "niewybaczalnym błędem".

Jak poinformował we wtorkowe popołudnie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "Polski SAFE 0 proc." trafił już do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Informację tę potwierdził szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

- Dzisiaj do Sejmu wpłynęła inicjatywa prezydencka dotycząca polskiego funduszu inwestycji obronnych, więc nie ma już mowy o tym, że nie ma szczegółów, że nie ma prawa, że nie wiadomo o co chodzi - mówił na konferencji prasowej po spotkaniu Tuska z Nawrockim. - To jest trudna sytuacja. Nie ma decyzji pana prezydenta, ale jest alternatywa - dodał.

