Tragiczny wypadek BMW w Mąkolinie. Zginęła 14-latka

Ze wstępnych ustaleń płockich policjantów wynika, że 18-letni kierujący BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, a następnie dachowało.

W wypadku zginęła 14-letnia pasażerka BMW. Jej życia - mimo reanimacji - nie udało się uratować. Oprócz ofiary wypadku i 18-letniego kierowcy w samochodzie poruszało się jeszcze troje nastolatków.

Policja Płock Tragiczny wypadek BMW w Mąkolinie





Wszyscy uczestnicy wypadku trafił do szpitala. Dwie najciężej ranne osoby zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Stan 16-latki i 17-latka jest krytyczny - przekazała "Faktowi" podkom. Monika Jakubowska.

Policja przekazał, że kierowca BMW był trzeźwy. W nocy przez kilka godzin droga byłą całkowicie zablokowana. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn wypadku.

