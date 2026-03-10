Tragiczny wypadek BMW w Mąkolinie. Zginęła 14-latka

Polska

Jedna osoba w zginęła, a cztery zostały ranne w wypadku samochodowym w Mąkolinie w powiecie płockim. Ofiarą jest 14-letnia pasażerka pojazdu. Z nieznanych przyczyn 18-letni kierowca BMW stracił panowanie nad autem, samochód zjechał z drogi i dachował. Kierowca był trzeźwy - przekazała podkom. Monika Jakubowska z Komendy Powiatowej Policji w Płocku.

Zniszczone BMW leżące na boku po wypadku drogowym, z widocznymi służbami ratowniczymi w tle.
Policja Płock
Policja bada przyczyny wypadku BMW, w którym zginęła 14-latka

Ze wstępnych ustaleń płockich policjantów wynika, że 18-letni kierujący BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, a następnie dachowało.

 

ZOBACZ: Atak w niemieckim szpitalu. 25-letni policjant musiał strzelać

 

W wypadku zginęła 14-letnia pasażerka BMW. Jej życia - mimo reanimacji - nie udało się uratować. Oprócz ofiary wypadku i 18-letniego kierowcy w samochodzie poruszało się  jeszcze troje nastolatków.

 

Tragiczny wypadek BMW w MąkoliniePolicja Płock
Tragiczny wypadek BMW w Mąkolinie

Tragiczny wypadek BMW w Mąkolinie. Zginęła 14-letnia dziewczyna

Wszyscy uczestnicy wypadku trafił do szpitala. Dwie najciężej ranne osoby zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Stan 16-latki i 17-latka jest krytyczny - przekazała  "Faktowi" podkom. Monika Jakubowska.

 

ZOBACZ: Auto z pięcioma osobami wjechało pod pociąg. W akcji śmigłowce LPR

 

Policja przekazał, że kierowca BMW był trzeźwy. W nocy przez kilka godzin droga byłą całkowicie zablokowana. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn wypadku.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "SAFE 0 proc.". Minister mówi o "puli na najczarniejszą godzinę"
Maciej Olanicki / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BMWMĄKOLINPOLSKAWYPADEK SAMOCHODOWYWYPADEK W MĄKOLINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 