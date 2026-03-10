Tragiczny wypadek BMW w Mąkolinie. Zginęła 14-latka
Jedna osoba w zginęła, a cztery zostały ranne w wypadku samochodowym w Mąkolinie w powiecie płockim. Ofiarą jest 14-letnia pasażerka pojazdu. Z nieznanych przyczyn 18-letni kierowca BMW stracił panowanie nad autem, samochód zjechał z drogi i dachował. Kierowca był trzeźwy - przekazała podkom. Monika Jakubowska z Komendy Powiatowej Policji w Płocku.
Ze wstępnych ustaleń płockich policjantów wynika, że 18-letni kierujący BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, a następnie dachowało.
W wypadku zginęła 14-letnia pasażerka BMW. Jej życia - mimo reanimacji - nie udało się uratować. Oprócz ofiary wypadku i 18-letniego kierowcy w samochodzie poruszało się jeszcze troje nastolatków.
Tragiczny wypadek BMW w Mąkolinie. Zginęła 14-letnia dziewczyna
Wszyscy uczestnicy wypadku trafił do szpitala. Dwie najciężej ranne osoby zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Stan 16-latki i 17-latka jest krytyczny - przekazała "Faktowi" podkom. Monika Jakubowska.
Policja przekazał, że kierowca BMW był trzeźwy. W nocy przez kilka godzin droga byłą całkowicie zablokowana. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn wypadku.
