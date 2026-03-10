Tragedia w Szwajcarii. Mężczyzna podpalił się w autobusie, są ofiary

Świat

Co najmniej sześć osób zginęło, a pięć zostało rannych w pożarze autobusu w szwajcarskiej miejscowości Kerzers. Według relacji świadków do tragedii doprowadził mężczyzna, który miał dokonać samospalenia wewnątrz pojazdu.

Widok płonącego autobusu z zewnątrz i strażaków gaszących pożar.
PAP/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE /X/@Breaking911
Tragiczny pożar autobusu w Szwajcarii. Zginęło sześć osób, pięć zostało rannych

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 18.25 czasu lokalnego w niewielkim miasteczku Kerzers położonym w zachodniej części Szwajcarii, około 20 km od Berna.

 

Lokalna policja potwierdziła tragiczny bilans: życie straciło sześć osób. Wśród pięciu rannych stan trzech osób określany jest przez lekarzy jako krytyczny.

Tragedia w Szwajcarii. Wstrząsające relacje świadków: Oblał się benzyną

Szwajcarskie media publikują nagrania i zdjęcia przedstawiające wysokie płomienie, a także po ich ugaszeniu - doszczętnie spalony autobus w niewielkim miasteczku.

 

Policja poinformowała, że jest za wcześnie na ustalenie przyczyn pożaru.

 

Portal dziennika "Blick" przytoczył wypowiedź jednego ze świadków, który powiedział, że w autobusie mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. Potwierdziły to również inne osoby.

 

 

 

Policja prowadzi śledztwo

Na miejscu pracuje wielu funkcjonariuszy oraz prokuratorzy, którzy badają szczegóły zdarzenia. Teren wokół spalonego wraku został odrodzony. Policja z kantonu Fryburg zapowiedziała, że szczegółowe przyczyny i przebieg incydentu zostaną podane po przeprowadzeniu pełnej ekspertyzy biegłych z zakresu pożarnictwa.

 

mbd / polsatnews.pl / PAP
