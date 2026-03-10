Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 18.25 czasu lokalnego w niewielkim miasteczku Kerzers położonym w zachodniej części Szwajcarii, około 20 km od Berna.

Lokalna policja potwierdziła tragiczny bilans: życie straciło sześć osób. Wśród pięciu rannych stan trzech osób określany jest przez lekarzy jako krytyczny.

Tragedia w Szwajcarii. Wstrząsające relacje świadków: Oblał się benzyną

Szwajcarskie media publikują nagrania i zdjęcia przedstawiające wysokie płomienie, a także po ich ugaszeniu - doszczętnie spalony autobus w niewielkim miasteczku.

Policja poinformowała, że jest za wcześnie na ustalenie przyczyn pożaru.

Portal dziennika "Blick" przytoczył wypowiedź jednego ze świadków, który powiedział, że w autobusie mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. Potwierdziły to również inne osoby.

🚨 A man set himself on fire aboard a bus in Kerzers, Switzerland, leaving multiple people injured.



pic.twitter.com/Ot2hWEwIbd — Breaking911 (@Breaking911) March 10, 2026

Policja prowadzi śledztwo

Na miejscu pracuje wielu funkcjonariuszy oraz prokuratorzy, którzy badają szczegóły zdarzenia. Teren wokół spalonego wraku został odrodzony. Policja z kantonu Fryburg zapowiedziała, że szczegółowe przyczyny i przebieg incydentu zostaną podane po przeprowadzeniu pełnej ekspertyzy biegłych z zakresu pożarnictwa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / polsatnews.pl / PAP