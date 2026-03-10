Tragedia w Szwajcarii. Mężczyzna podpalił się w autobusie, są ofiary
Co najmniej sześć osób zginęło, a pięć zostało rannych w pożarze autobusu w szwajcarskiej miejscowości Kerzers. Według relacji świadków do tragedii doprowadził mężczyzna, który miał dokonać samospalenia wewnątrz pojazdu.
Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 18.25 czasu lokalnego w niewielkim miasteczku Kerzers położonym w zachodniej części Szwajcarii, około 20 km od Berna.
Lokalna policja potwierdziła tragiczny bilans: życie straciło sześć osób. Wśród pięciu rannych stan trzech osób określany jest przez lekarzy jako krytyczny.
Tragedia w Szwajcarii. Wstrząsające relacje świadków: Oblał się benzyną
Szwajcarskie media publikują nagrania i zdjęcia przedstawiające wysokie płomienie, a także po ich ugaszeniu - doszczętnie spalony autobus w niewielkim miasteczku.
Policja poinformowała, że jest za wcześnie na ustalenie przyczyn pożaru.
Portal dziennika "Blick" przytoczył wypowiedź jednego ze świadków, który powiedział, że w autobusie mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. Potwierdziły to również inne osoby.
Policja prowadzi śledztwo
Na miejscu pracuje wielu funkcjonariuszy oraz prokuratorzy, którzy badają szczegóły zdarzenia. Teren wokół spalonego wraku został odrodzony. Policja z kantonu Fryburg zapowiedziała, że szczegółowe przyczyny i przebieg incydentu zostaną podane po przeprowadzeniu pełnej ekspertyzy biegłych z zakresu pożarnictwa.
