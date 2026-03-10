"Skutki będą katastrofalne". Szef Saudi Aramco alarmuje po irańskiej blokadzie

- Przedłużające się zakłócenia w ruchu statków przez cieśninę Ormuz mogą mieć katastrofalne skutki dla światowych rynków ropy naftowej - ostrzegł Amin Naser, prezes saudyjskiego koncernu naftowego Saudi Aramco. Jego słowa odnoszą się do ruchów Iranu, który usiłuje zablokować cieśninę w reakcji na amerykańsko-izraelską ofensywę.

Trzy statki na spokojnym morzu, jeden z nich jest większy i ma białą nadbudówkę, pozostałe dwa są mniejsze i ciemniejsze.
Szef Saudi Aramco ostrzega przed katastrofalnymi konsekwencjami blokady cieśniny Ormuz

- Chociaż w przeszłości zdarzały się nam zakłócenia, ten jest zdecydowanie największym kryzysem, z jakim zmagał się sektor naftowy i gazowy w regionie - powiedział Amin Naser po opublikowaniu przez Saudi Aramco wyników za 2025 rok.

 

Jak zauważył, globalne zapasy ropy naftowej są najniższe od pięciu lat, a obecna wojna może doprowadzić do szybkiego spadku wydobycia, co sprawia, że wznowienie normalnej żeglugi w cieśninie Ormuz jest kluczowe.

Cieśnina Ormuz. Blokada spowodowała kryzys

Według Nasera jeśli obecna sytuacja potrwa dłużej, to będzie to miało "katastrofalne konsekwencje dla światowych rynków ropy naftowej", a także dla światowej gospodarki.

 

Szef Saudi Aramco dodał, że niewielki pożar, który wybuchł w zeszłym tygodniu w wyniku ataku na największą w kraju rafinerię koncernu w Ras Tanura, został szybko ugaszony i opanowany. Obecnie zakład jest w trakcie ponownego uruchamiania.

 

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zwany także Gwardią Rewolucyjną, oświadczył we wtorek, że nie zezwoli na transport ani "jednego litra ropy" z Bliskiego Wschodu, jeśli ataki USA i Izraela na Iran będą kontynuowane.

 

W poniedziałek IRGC ogłosił, że każdy kraj arabski lub europejski, który wydali ze swojego terytorium ambasadorów Izraela i USA, otrzyma, począwszy od następnego dnia, pełne prawo i swobodę żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Donald Trump ostrzega: USA uderzą znacznie mocniej

Z kolei prezydent Donald Trump ostrzegł, że USA uderzą w Iran znacznie mocniej, jeśli zablokowany będzie eksport surowców energetycznych z tego kluczowego regionu.

 

Wojna na Bliskim Wschodzie wywołana atakami USA i Izraela oraz odwetowymi działaniami Iranu doprowadziła do wstrzymania transportu morskiego z Zatoki Perskiej, głównie ropy naftowej i gazu LNG. Szlak prowadzi przez cieśninę Ormuz, którą próbują zablokować władze w Teheranie.

 

Przed wybuchem wojny przepływało tamtędy około jednej piątej światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego. Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne. 

 

