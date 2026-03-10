Premier Donald Tusk wraz z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim będzie gościł we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockiem i prezesem NBP Adamem Glapińskim, na którym ma zostać omówiona propozycja "polskiego SAFE 0 proc." ma się rozpocząć o godz. 15.

Tusk mówi o wecie prezydenta. Leśkiewicz odpowiada

Tego samego dnia przed rozpoczęciem posiedzenia rządu, Tusk odniósł się do ustawy o europejskiej pożyczce, która ma zostać przeznaczona na inwestycje m.in. w przemysł zbrojeniowy. - Dotarły do nas informacje, że prezydent zdecydował się zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Zapytam prezydenta wprost, czy rzeczywiście tak jest - zapowiedział.

Jednocześnie zapewnił, że mimo wszystko doprowadzi do skutecznej finalizacji unijnego programu. Podkreślił, że w przypadku - jeśli rzeczywiście miałoby dojść do prezydenckiego weta - zostanie przygotowany plan "B". Z tego też powodu zaraz po zebraniu rządu odbył spotkanie z generałami.

ZOBACZ: Spór prezydenta z rządem. Polacy krytycznie o współpracy Nawrockiego i Tuska

Na te doniesienia zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Nie pierwszy raz musimy wyjaśniać Panu Premierowi, jaki jest porządek ustrojowy w Polsce" - napisał na platformie X.

Podkreślił, że "decyzje w sprawie ustaw podejmuje Prezydent RP". "Na tę w sprawie pożyczki SAFE Pan Prezydent ma czas do 20 marca" - przypomniał.

Program SAFE. Karol Nawrocki ma wątpliwości

Program SAFE budzi wątpliwości ze strony prezydenta i opozycji. Według nich w programie, de facto zadłużającym kraj na najbliższe dekady, wciąż jest wiele niewiadomych dot. spłaty kredytów czy możliwej warunkowości wypłaty środków przez KE.

W ubiegłym tygodniu prezydent wraz z szefem NBP przedstawili program "polskiego SAFE 0 proc.", który miałby stanowić alternatywę dla unijnego SAFE.

ZOBACZ: Porównał słowa Nawrockiego i Kaczyńskiego. Kto nie mówi w "logice państwowej"?

Według Nawrockiego i Glapińskiego, dzięki wsparciu NBP, Polska mogłaby wygospodarować podobną kwotę na wsparcie polskiego wojska, co z unijnego programu, ale na wyraźnie korzystniejszych warunkach. Nie przedstawili jednak szczegółowego mechanizmu, który pozwalałby na pozyskanie pieniędzy.

Strona rządowa zadeklarowała, że jeżeli będzie taka możliwość, chętnie wykorzysta dodatkowe środki na obronność, jednak nie jako alternatywę dla SAFE, ale jego uzupełnienie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni