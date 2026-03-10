Reuters nie był w stanie dokładnie określić rodzaju obrażeń amerykańskich żołnierzy. Według dwóch anonimowych źródeł, w wojnie na Bliskim Wschodzie rannych zostało około 150 osób.

W oświadczeniu wydanym po opublikowaniu raportu przez agencję Reutera, Pentagon ujawnił swoje własne dane na temat strat poniesionych w amerykańskim wojsku. Jak czytamy w oświadczeniu Departamentu Obrony, rannych zostało 140 żołnierzy, z czego znaczna większość odniosła obrażenia lekkie.

Bliski Wschód. Pentagon o stratach w amerykańskiej armii

"Od rozpoczęcia operacji 'Epicka Furia' około 140 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w ciągu 10 dni ciągłych ataków" – powiedział rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Doprecyzował, że 108 mundurowych powróciło już do służby. Parnell zapewnił również, że ośmiu rannych żołnierzy otrzymuje opiekę medyczną na najwyższym poziomie.





Od 28 lutego w związku z wybuchem wojny w Iranie zginęło siedmioro wojskowych ze Stanów Zjednoczonych. Jedna osoba zmarła w wyniku wypadku medycznego w Kuwejcie.

Pentagon przekonuje, że od początku konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie liczba irańskich ataków gwałtownie spadła, ponieważ Teheranowi brakuje już zapasów broni, a amerykańska armia bombarduje między innymi ich ograniczoną liczbę wyrzutni rakiet.

Gigantyczne koszty wojny w Iranie. "Reżim irański kłamał"

Jak oświadczyła we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o ataku na Iran była oparta o "odczucie ugruntowane w faktach".

- Reżim irański kłamał, oszukiwał Stany Zjednoczone Ameryki, ewidentnie próbując kontynuować swój program nuklearny, aby stworzyć bombę, która oczywiście ponownie zagroziłaby Stanom Zjednoczonym Ameryki. Ich arsenał rakiet balistycznych szybko i agresywnie powiększał się z miesiąca na miesiąc - dodała.

Według analizy "Washington Post", armia USA w pierwszych dwóch dniach wojny z Iranem zużyła amunicję o wartości 5,6 mld dolarów (20,5 mld złotych). Według gazety, wielu członków Kongresu ma być zaniepokojona tempem zużycia amunicji precyzyjnej.

