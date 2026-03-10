Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że we wtorek Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Dodał, że uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy członkowie Prezydium.

Wynagrodzenie Zbigniewa Ziobry. Decyzja Prezydium Sejmu

O tym, że wniosek w sprawie byłego ministra zostanie złożony podczas posiedzenia 10 marca, Czarzasty poinformował wczoraj w mediach społecznościowych. - Będzie dostawał 1350 zł - oświadczył marszałek.

Prezydium Sejmu zebrało się późnym popołudniem. Czarzasty pytany, jaką decyzję ws. wynagrodzenia Ziobry podjęło Prezydium, odparł, że zostało ono odebrane. Jak dodał, Prezydium podjęło decyzję w formie uchwały. - Była głosowana, wszyscy byli za - poinformował.

Zaznaczył, że Ziobro może jeszcze odwołać się od decyzji do Prezydium Sejmu.

Czarzasty: Zbigniew Ziobro traci dietę i 90 proc. wynagrodzenia

Na początku lutego sejmowa komisja regulaminowa ukarała Ziobrę naganą w związku z jego nieobecnościami na posiedzeniach Sejmu. Wniosek w tej sprawie do komisji skierował pod koniec stycznia marszałek Sejmu. Mówił wówczas, że w momencie, gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji.

Czarzasty zapowiedział wtedy, że następnie będzie chciał przedstawić Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł brutto miesięcznie. Tym właśnie wnioskiem we wtorek zajęło się Prezydium Sejmu.

Zbigniew Ziobro obecnie przebywa na Węgrzech. Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

