Chodzi o przedstawioną w ubiegłą środę przez prezydenta i prezesa NBP propozycję programu "polski SAFE 0 proc.", który ma być - jak podkreślali inicjatorzy - korzystną i efektywną alternatywą finansowaną z pomocą NBP.

Prezydent mówił wówczas, że "SAFE 0 proc." ma zagwarantować 185 mld zł, które "nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu".

Jak poinformował w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker - szef gabinetu prezydenta - o godzinie 17:00 odbędzie się konferencja z udziałem szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego oraz prezydenckiego doradcy Leszka Skiby. Podczas wystąpienia mają zostać przekazane szczegóły na temat projektu ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizującym "polski SAFE 0 proc.", który trafi dzisiaj do Sejmu.

Prezydencka inicjatywa "polski SAFE 0 proc.". Glapiński o szczegółach

Jak przekazał Glapiński, alternatywa dla unijnego SAFE "nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi". Dodał, że bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z "żadnej części rezerw" NBP - gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu - natomiast "środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo" Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych.

Następnego dnia - w czwartek - Glapiński ponownie zaznaczył, że zaangażowanie NBP w "polski SAFE 0 proc." będzie realizowane wyłącznie w granicach prawa i mandatu banku. Szef NBP dodał, że rezerwy banku centralnego, w tym złota, nie będą uszczuplane.

Spotkanie Tusk - Nawrocki. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim

O zaproszeniu Tuska i Kosiniaka-Kamysza do Pałacu Prezydenckiego poinformował w piątek szef KPRP Zbigniew Bogucki, podkreślając, że termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu "tak, aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu". Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 11-13 marca.

Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że traktują oni pomysł "SAFE 0 proc." jako ewentualne wsparcie działań, które już zaplanowano w ramach unijnego programu SAFE, ale nie może być to rozwiązanie alternatywne. Premier Tusk powiedział, że od spotkania z Nawrockim i Glapińskim oczekuje konkretów i że w tej kwestii "nie będzie miejsca na żadne podejrzane manewry". Uprzedził prezydenta, że o wszystkim poinformuje później opinię publiczną.

Tusk i Kosiniak-Kamysz o "polskim SAFE". "Każdego dnia nowe powody"

Szef rządu podkreślił jednocześnie, że "każdego dnia pojawiają się nowe powody", dla których chciałby, aby prezydent jak najszybciej podpisał ustawę wdrażającą unijny program SAFE - wskazał przede wszystkim sytuację na Bliskim Wschodzie, która - jak podkreślił - sprawia, że broń staje się mniej dostępna i droższa.

Szef rządu przekonywał, że "potrzebne są nam wszystkie możliwe inicjatywy, w tym pieniądze, które zwiększą możliwości Polski". Z kolei Kosiniak-Kamysz zapewnił w ubiegłym tygodniu, że MON jest gotowe zagospodarować w trybie pilnym dodatkowe środki na obronność. Dodał, że i blisko 200 mld zł z unijnego SAFE, i "185 mld zł z budżetu NBP" jego resort przyjmie "w każdej chwili".

