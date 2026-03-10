Apel Radosława Sikorskiego ma związek z wysiłkami, jakie rząd wykonuje, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Polski, którzy postanowili polecieć na Bliski Wschód mimo wcześniejszych ostrzeżeń.

Bliski Wschód. Ewakuacja Polaków. Radosław Sikorski chce pobierać opłatę

"Proszę Państwa o poparcie dla takiej zmiany ustaw, aby za powrót do kraju samolotem rządowym lub wojskowym z miejsc, gdzie były ostrzeżenia o niebezpieczeństwie można było pobierać opłatę" - napisał na platformie X minister spraw zagranicznych.

Wicepremier do wpisu dołączył dane przygotowane przez Straż Graniczną dotyczące tego, ile osób zdecydowało się na podróż w rejon Bliskiego Wschodu - już po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran.

Według statystyk opublikowanych w poniedziałek po południu od 1 marca do Zjednoczonych Emiratów Arabskich udało się 368 osób, do Omanu 271, a do Kataru 97. Wśród nich jest 37 dzieci poniżej 15. roku życia. "Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika" - dodał.

Kolejne samoloty wylądowały w Warszawie. Dotąd ściągnięto ponad 8 tys. Polaków

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek, że "kolejne dwa samoloty z polskimi obywatelami wylądowały na lotnisku im. Fryderyka Chopina".

Kilka godzin później na płycie lotniska miała pojawić się kolejna maszyna LOT-u, realizująca rejs na zlecenie rządu. "Łącznie dzisiejszej nocy do kraju wróci blisko 300 osób" - informował resort.

Do tej pory w ramach ewakuacji z Bliskiego Wschodu wróciło do Polski ponad 8 tys. obywateli.

