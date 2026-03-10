Polacy ewakuowani z Bliskiego Wschodu. Nowy komunikat DORSZ

Polska

Dwa wojskowe samoloty wylądowały w Polsce ze 109 obywatelami RP ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ). Jest to trzeci transport wojskowy w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Łącznie do kraju wróciły 324 osoby.

Biały samolot pasażerski Boeing 737 wznoszący się na tle błękitnego nieba z białymi chmurami.
Zdj. ilustracyjne/Pixabay
Dwa wojskowe samoloty B737 w ramach PKW ewakuowały 109 obywateli RP

W poniedziałek około godz. 23 w Polsce wylądowały dwa wojskowe samoloty B737 realizujące zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

 

We wpisie na platformie X poinformowano, że na pokładach obu maszyn wróciło 109 obywateli RP ewakuowanych z rejonu Bliskiego Wschodu. "Był to trzeci transport wojskowy z naszymi rodakami. Łącznie na pokładach wojskowych samolotów do Polski ewakuowano dotychczas 324 osoby" - poinformowało DORSZ.

 

Wojna na Bliskim Wschodzie. Polacy ewakuują się z regionu

Dowództwo zapewniło, że w razie potrzeby pasażerowie wymagający specjalistycznej opieki medycznej zostaną przewiezieni do wyznaczonych placówek szpitalnych. "Naszym celem jest wsparcie instytucji państwowych i zapewnienie obywatelom RP bezpiecznego powrotu do kraju z rejonu objętego konfliktem" - głosi komunikat.

 

W niedzielę, po kolejnym spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Bliski Wschód opuściło 7160 polskich obywateli, w tym lotami komercyjnymi 6769, a rządowymi 391.

 

Sikorski przekazał też, że najwięcej Polaków utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale przywracane są połączenia komercyjne i przepustowość w tym kraju sięga 80 tys. osób dziennie. Oznacza to, zaznaczył Sikorski, że codziennie ok. tysiąca polskich obywateli wraca do kraju lotami komercyjnymi.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP
BLISKI WSCHÓDEWAKUACJALOTYMSZPOLACYPOLSKAWOJSKO

