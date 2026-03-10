W poniedziałek około godz. 23 w Polsce wylądowały dwa wojskowe samoloty B737 realizujące zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

ZOBACZ: "Nie na koszt podatnika". Sikorski skrytykował podróże Polaków na Bliski Wschód

We wpisie na platformie X poinformowano, że na pokładach obu maszyn wróciło 109 obywateli RP ewakuowanych z rejonu Bliskiego Wschodu. "Był to trzeci transport wojskowy z naszymi rodakami. Łącznie na pokładach wojskowych samolotów do Polski ewakuowano dotychczas 324 osoby" - poinformowało DORSZ.

#PKWBliskiWschód 🇵🇱

Około godz. 23 w Polsce wylądowały dwa wojskowe statki powietrzne B737 realizujące zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Na ich pokładach do kraju bezpiecznie wróciło 109 obywateli RP ewakuowanych z rejonu Bliskiego Wschodu. Był to trzeci… pic.twitter.com/LEiMULN9ln — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 9, 2026

Wojna na Bliskim Wschodzie. Polacy ewakuują się z regionu

Dowództwo zapewniło, że w razie potrzeby pasażerowie wymagający specjalistycznej opieki medycznej zostaną przewiezieni do wyznaczonych placówek szpitalnych. "Naszym celem jest wsparcie instytucji państwowych i zapewnienie obywatelom RP bezpiecznego powrotu do kraju z rejonu objętego konfliktem" - głosi komunikat.

ZOBACZ: Ewakuacja Polaków. Kolejne samoloty wylądowały w Warszawie

W niedzielę, po kolejnym spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Bliski Wschód opuściło 7160 polskich obywateli, w tym lotami komercyjnymi 6769, a rządowymi 391.

Sikorski przekazał też, że najwięcej Polaków utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale przywracane są połączenia komercyjne i przepustowość w tym kraju sięga 80 tys. osób dziennie. Oznacza to, zaznaczył Sikorski, że codziennie ok. tysiąca polskich obywateli wraca do kraju lotami komercyjnymi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni