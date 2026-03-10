W ciągu dwóch pierwszych dni wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem Amerykanie wystrzelili pociski o wartości 5,6 miliardów dolarów, co budzi coraz większy niepokój na Kapitolu - podał dziennik "Washington Post", powołujący się na trzech amerykańskich urzędników.

Szacunki te zostały przekazane w poniedziałek Kongresowi. Jak czytamy w amerykańskiej prasie, rodzą one nowe pytania dot. tego, czy wojska USA rzeczywiście były przygotowane do operacji w Iranie.

USA - Iran. Ogromne koszty wojny, Biały Dom składa dodatkowy wniosek

Biały Dom ma przesłać Kongresowi w tym tygodniu dodatkowy wniosek budżetowy na obronę, sięgający potencjalnie dziesiątek miliardów dolarów, po to, aby kontynuować kampanię przeciwko Iranowi. To z kolei może przynieść opór ze strony demokratów.

Rzecznik Pentagonu, zapytany przez "Washington Post" o amerykańskie zapasy broni, odpowiedział że Departament Obrony ma "wszystko, czego potrzebuje, aby wykonać jakąkolwiek misję w czasie i miejscu wybranym przez Donalda Trumpa".

Nie wiadomo, jak długo może potrwać wojna na Bliskim Wschodzie. W ubiegłym tygodniu Donald Trump mówił, że kampania może być kontynuowana jeszcze przez kilka tygodni, jednak już w poniedziałek przyznał, że jest ona już "praktycznie skończona".

Szef Pentagonu Pete Hegseth oraz przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine mówili przedstawicielom prasy w ubiegłym tygodniu, że zamiast precyzyjnych ataków amunicją, coraz częściej siły USA i Izraela będą uderzać bombami naprowadzanymi laserem, a wojska lądowe przesuwać się w głąb Iranu.

Kosztowne ataki USA. Zmiana taktyki ma pomóc w oszczędnościach

Kwota 5,6 miliarda dolarów podkreśla, jak kosztowne były ataki przed zmianą sposobów uderzenia - podkreślali urzędnicy w rozmowie z "Washington Post". Dowództwo Centralne USA przekazało, że w Iranie trafiono ponad pięć tysięcy celów przy użyciu ponad dwóch tysięcy sztuk amunicji.

Mark Cancian z Centrum Studiów Zagranicznych i Międzynarodowych uważa, że przejście na bomby kierowane laserem znacząco obniży koszty wojskowej operacji USA - z milionów za każdy pocisk do, w niektórych przypadkach, mniej niż 100 tys. dolarów.

Przed wojną w Iranie gen. Dan Caine ostrzegał administrację Donalda Trumpa, że długotrwały konflikt może wyczerpać amerykańskie zapasy precyzyjnej broni, która przez lata była wysyłana na Ukrainę, a także używano jej podczas innych wojskowych operacji - podał "Washington Post".

Od momentu wybuchu konfliktu między USA, Izraelem, a Iranem 28 lutego, zginęło siedmiu amerykańskich żołnierzy. Po stronie izraelskiej odnotowano 28 zabitych. Iran deklaruje, że po jego stronie do tej pory zginęło ponad 1,2 tys. obywateli. Teheran stracił też kluczowych urzędników, w tym najwyższego duchowego przywódcę Alego Chameneiego. Nowo mianowanym liderem kraju został jego syn, Modżtaba Chamenei.

