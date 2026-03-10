"Najbardziej intensywny dzień ataków". USA przekonują o "wygranej" Trumpa

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Pentagonie Hegseth deklarował, że po 10 dniach bombardowań Iranu USA wygrywają, a ich przewaga systematycznie się zwiększa.

- Tak jak mówił prezydent Trump, (...) nie ustąpimy, dopóki wróg nie zostanie całkowicie i definitywnie pokonany. Ale zrobimy to według własnego harmonogramu i według własnego wyboru - mówił.

USA uderzą najsilniej od początku wojny. "Prezydent prowadzi"

Dodał przy tym, że "dzisiaj po raz kolejny będziemy mieli najbardziej intensywny dzień ataków w Iranie - najwięcej myśliwców, najwięcej bombowców, najwięcej uderzeń". Zdaniem ministra wojny, w ciągu ostatnich 24 godzin Iran wystrzelił z kolei najmniejszą liczbę pocisków od początku wojny.

Zapytany o cele wojny rozpoczętej atakiem USA i Izraela na Iran, Hegseth wymienił jej trzy podstawowe założenia. Stanom Zjednoczonym ma zależeć przede wszystkim na zniszczeniu arsenału rakietowego i zdolności produkcyjnych Iranu, zniszczeniu marynarki wojennej i pozbawieniu Iranu szans na posiadanie broni jądrowej.

Hegseth podkreślił, że mimo współpracy Stanów Zjednoczonych z Izraelem, decydujący głos w najważniejszych kwestiach związanych z Bliskim Wschodem, choćby o dacie zakończenia wojny, ma prezydent USA Donald Trump.

- Prezydent prowadzi. On ustala, dokąd chcemy zmierzać, jaki będzie wynik, jaki będzie stan końcowy - z bardzo czujnym okiem - zapewnił Hegseth.

Mieszkańcy Iranu przerażeni atakami. "Chcę po prostu móc iść spać"

We wtorek w centrum Teheranu eksplozje słychać co kilka godzin. W związku z nasileniem amerykańskich ataków na Iran, w największych miastach występują wielogodzinne przerwy w dostawie prądu.

Mieszkańcy Teheranu skarżą się na nieustanne wybuchy, pęknięcia w ścianach całkowitą ciemność i strach o własne zdrowie i życie.

- Czuję się okropnie. Dzisiaj uderzyli w ulicę niedaleko nas. Chcę po prostu móc dziś spać – powiedział dwudziestokilkuletni mężczyzna z irańskiej stolicy.

- Wczoraj w nocy uderzyli z dużą siłą. W naszym domu widać tylko pęknięcia w ścianach. Spanie stało się dla mnie najtrudniejsze - mówił trzydziestoletni mieszkaniec Teheranu.

W poniedziałek wieczorem izraelskie wojsko ogłosiło rozpoczęcie „szerokiej fali ataków na cele terrorystyczne w Teheranie”.

Ze względu na niemal całkowite ograniczenie łączności internetowej, dostęp dziennikarzy do zweryfikowanych informacji z Iranu jest niewielki. BBC Persian nawiązało kontakt jedynie z kilkoma mieszkańcami, których nazwisk nie ujawniono ze względu na ich bezpieczeństwo.

