Pieskow przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że przerwy w dostępie do moblinego internetu były ściśle kontrolowane i miały na celu wzmocnienie bezpieczeństwa rosyjskich obywateli w sieci.

"Wszystko to jest związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa" - tłumaczył rzecznik Kremla.

Moskwa. Internet blokowany "ze względów bezpieczeństwa"

Jak dodał, "wszystkie odłączenia i ograniczenia łączności w Moskwie, Petersburgu i innych dużych miastach Rosji odbywają się zgodnie z obowiązującym prawem".

Jak podkreślał Pieskow, władze przeprowadzą dodatkową analizę dotyczącą wpływu tego posunięcia na przedsiębiorstwa i zostaną zaproponowane rozwiązania ich problemów.

Problemy z dostępem do internetu pojawiły się w czwartek i piątek w kilku dzielnicach Moskwy, głównie w południowej części miasta. Jak potwierdzili operatorzy łączności komórkowej, zakłócenia w pracy sieci wynikły z "przyczyn zewnętrznych, a nie z winy dostawców".



Ponadto powodem przerw w dostępie do internetu były "względy bezpieczeństwa" - przekazał portal Nowaja Gazieta Jewropa.

Brak dostępu do internetu, uniemożliwiający mieszkańcom korzystanie z komunikatorów i bankowości internerowej, odnotowano również w poniedziałek w centrum Petersburga. Uderzył on również w samych przedstawicieli Kremla. Jak informuje Reuters, podczas poniedziałkowej rozmowy prezydenckiego doradcy Jurija Uszakowa z dziennikarzami, połączenie zostało przerwane co najmniej trzy razy.

Kreml odcina dostęp do mediów społecznościowych

Zgodę na tymczasowe odłączanie internetu wydał w lutym przywódca Rosji Władimir Putin. Zgodnie z nową ustawą, operatorzy sieci komórkowych mogą ograniczać i zatrzymywać funkcjonowanie łączności telefonicznej i internetowej na polecenie Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Jak przekazała agencja Reutera, w ostatnich tygodniach Kreml kilkukrotnie popularne wśród Rosjan komunikatory, takie jak Telegram i WhatsApp. Wcześniej zakazano również korzystania z Facebooka i Instagrama. Władze polecają obywatelom korzystać ze wspieranej przez Kreml aplikacji MAX, wspieranej przez Kreml.

