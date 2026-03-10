Amerykański wywiad zaobserwował sygnały, świadczące o tym, że Iran podejmuje działania, by zaminować cieśninę Ormuz - podała we wtorek amerykańska telewizja CBS News. Stacja CNN poinformowała, że Irańczycy już rozpoczęli proces zaminowywania cieśniny.

Jak przekazała jedna z dziennikarek CBS, Iran korzysta w tym celu z małych łodzi - każda z nich może transportować od dwóch do trzech min. Nie ma publicznych informacji na temat tego, jak duże są zapasy min morskich Iranu. Na przestrzeni lat szacowało się, że mogą wynosić od 2 do 6 tys. sztuk. To miny produkcji irańskiej, chińskiej i rosyjskiej.

"Jeśli Iran podłożył jakieś miny w cieśninie Ormuz - a nie mamy informacji, by tak było - chcemy, by zostały usunięte NATYCHMIAST!" - napisał Donald Trump, odnosząc się do doniesień o działaniach Iranu. Wpis zamieścił na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Media: Iran chce zaminować cieśninę Ormuz. Trump reaguje

Według źródeł stacji CNN proces nie jest jeszcze zaawansowany. W ostatnich dniach podłożono kilkadziesiąt min. Jednak Iran wciąż ma na stanie od 80 proc. do 90 proc. małych łodzi i jednostek minujących - poinformowało jedno ze źródeł. Oznacza to, że irańskie siły mogą umieścić na szlaku setki ładunków.

Prezydent USA w odpowiedzi na doniesienia przekazał, że nie posiada informacji na temat tego, by Iran zaminował cieśninę Ormuz, jednak jeśli jakieś ładunki zostały podłożone, mają zostać natychmiast usunięte. W przeciwnym razie Iran czekają konsekwencje, jakich dotąd nie widziano - ostrzegł prezydent.

ZOBACZ: Blokada cieśniny Ormuz. Iran stawia warunki, Trump grozi odwetem

"Jeśli [...] nie zostaną usunięte, militarne konsekwencje dla Iranu będą na poziomie, którego jeszcze nie widziano" - ostrzegł. Dodał, że usunięcie tego, co mogło zostać podłożone, byłoby "ogromnym krokiem w dobrym kierunku".

Donald Trump poinformował również, że w ciągu ostatnich kilku godzin siły amerykańskie zniszczyły 10 nieaktywnych irańskich łodzi służących do podkładania min. Zapowiedział też zniszczenie kolejnych jednostek.

Bliski Wschód. Cieśnina Ormuz zablokowana

We wtorek przewodniczący Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani ostrzegł, że cieśnina Ormuz będzie albo szlakiem pokoju i rozwoju dla wszystkich, albo miejscem klęski i cierpienia "podżegaczy wojennych".

Od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, czyli od 28 lutego, ruch przez cieśninę Ormuz praktycznie zamarł. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa m.in. około 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej. Praktyczna blokada tego szlaku przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach.

ZOBACZ: Iran zablokował Cieśninę Ormuz. Jeden kraj może liczyć na specjalne względy

Siły irańskie zagroziły na początku marca, że uderzą w każdą jednostkę próbującą przepłynąć przez Ormuz. Od tego czasu Iran zaatakował tam około 10 statków. Laridżani stwierdził, że w czasie wojny nie da się osiągnąć bezpieczeństwa żeglugi przez ten akwen.

Donald Trump wezwał kapitanów tankowców, by swobodnie przepływali przez cieśninę Ormuz i "pokazali trochę odwagi". Trump zapewnił, że "nie ma się czego bać".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni