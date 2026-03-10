Liczą na pomoc Ukrainy. Kijów wysyła swoich ekspertów do trzech państw

- Pierwsze trzy kraje, do których wysłaliśmy materiały zgodnie z naszymi umowami to Katar, Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska - przekazał Wołodymyr Zełenski podczas briefingu w mediach społecznościowych. Chodzi o drony przechwytujące oraz zespoły specjalistów ds. dronów.

Ukraina wysyła specjalistów na Bliski Wschód

W zamian za pomoc krajom Zatoki Perskiej Kijów mógłby otrzymać pomoc w postaci środków obrony potrzebnych Ukrainie do walki z Rosją. - Przede wszystkim poruszamy kwestię pocisków do systemów obrony powietrznej, których nam brakuje. Mowa o PAC-2, PAC-3 - mówił prezydent. Dodał również, Ukraina liczy na dodatkowe systemy rakiet przeciwlotniczych Patriot.

Wczoraj Zełenski informował, że Ukraina wysłała drony przechwytujące i zespół specjalistów ds. dronów do Jordanii, aby chronić amerykańskie bazy wojskowe przed atakami Iranu.

Według prezydenta Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o pomoc 5 marca, a ukraiński zespół wyruszył następnego dnia. -Zareagowaliśmy natychmiast – przekazał Zełenski. - Powiedziałem: tak, oczywiście, wyślemy naszych ekspertów - relacjonował.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Zełenski liczy na przychylność USA

Biały Dom nie odpowiedział na pytanie, czy USA zwróciły się do Ukrainy o pomoc. Kijów ma nadzieję zdobyć przychylność Waszyngtonu w trójstronnych rozmowach pokojowych z Moskwą. 5 marca Donald Trump ponownie oświadczył, że postrzega Zełenskiego jako większą przeszkodę w zawarciu pokoju niż przywódcę Rosji Władimira Putina.

Współpracując z USA na Bliskim Wschodzie, Ukraina ma szansę na podkreślenie kontrastu między swoim stanowiskiem a stanowiskiem Rosji wobec wojny, która wybuchła po ataku na Iran.

Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Rosja dostarcza Iranowi informacje wywiadowcze, w tym zdjęcia satelitarne pokazujące lokalizację amerykańskich okrętów i personelu wojskowego. Zełenski powiedział również, że widział dane wywiadowcze wskazujące, że drony wylatujące z Iranu zawierają rosyjskie komponenty.

Prezydent przekazał, że chce pomóc krajom Bliskiego Wschodu, ale musi zrównoważyć te prośby z potrzebami Ukrainy, która od ponad czterech lat odpiera rosyjską inwazję.

