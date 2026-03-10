Krzysztof Bosak i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19.15

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji Krzysztofem Bosakiem i pełnomocniczką rządu do spraw programu SAFE Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.