Katastrofa śmigłowca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zginęło dwóch żołnierzy
Dwóch żołnierzy zginęło w poniedziałkowej katastrofie śmigłowca wojskowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak podało ministerstwo obrony ZEA, przyczyną wypadku była awaria techniczna.
Dwóch żołnierzy zginęło w poniedziałek w katastrofie śmigłowca - podało ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Katastrofa była spowodowana awarią techniczną" - czytamy w komunikacie, w którym przekazano także kondolencje rodzinom zabitych.
Katastrofa śmigłowca w ZEA. Nie żyje dwóch żołnierzy
W oświadczeniu nie sprecyzowano typu śmigłowca, jaki uległ katastrofie oraz lokalizacji, gdzie doszło do wypadku. Nie podano również informacji na temat zadania, które wykonywała maszyna.
ZOBACZ: Pierwszy zgrzyt między USA i Izraelem. Media: Amerykanie mieli zgłosić poważne obawy
W odpowiedzi na ataki sił izraelskich i amerykańskich na Iran, rozpoczęte 28 lutego, siły irańskie ostrzeliwują sąsiednie kraje regionu Zatoki Perskiej przy pomocy pocisków balistycznych i dronów.
Jak wynika z opublikowanego w sobotę komunikatu ministerstwa obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iran wystrzelił dotychczas w kierunku tego kraju 1,4 tys. pocisków i dronów, z których większość została strącona przez obronę przeciwlotniczą.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej