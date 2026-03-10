Katastrofa śmigłowca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zginęło dwóch żołnierzy

Świat

Dwóch żołnierzy zginęło w poniedziałkowej katastrofie śmigłowca wojskowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak podało ministerstwo obrony ZEA, przyczyną wypadku była awaria techniczna.

Wojskowy śmigłowiec w locie.
AP/ Fatima Shbair
Ministerstwo obrony ZEA ogłosiło śmierć dwóch żołnierzy w katastrofie śmigłowca | zdj. ilustracyjne

Dwóch żołnierzy zginęło w poniedziałek w katastrofie śmigłowca - podało ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Katastrofa była spowodowana awarią techniczną" - czytamy w komunikacie, w którym przekazano także kondolencje rodzinom zabitych.

 

Katastrofa śmigłowca w ZEA. Nie żyje dwóch żołnierzy

W oświadczeniu nie sprecyzowano typu śmigłowca, jaki uległ katastrofie oraz lokalizacji, gdzie doszło do wypadku. Nie podano również informacji na temat zadania, które wykonywała maszyna.

 

ZOBACZ: Pierwszy zgrzyt między USA i Izraelem. Media: Amerykanie mieli zgłosić poważne obawy

 

W odpowiedzi na ataki sił izraelskich i amerykańskich na Iran, rozpoczęte 28 lutego, siły irańskie ostrzeliwują sąsiednie kraje regionu Zatoki Perskiej przy pomocy pocisków balistycznych i dronów.

 

Jak wynika z opublikowanego w sobotę komunikatu ministerstwa obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iran wystrzelił dotychczas w kierunku tego kraju 1,4 tys. pocisków i dronów, z których większość została strącona przez obronę przeciwlotniczą.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu
jkn/wka / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BLISKI WSCHÓDDRONYIRANKATASTROFA ŚMIGŁOWACAOBRONAŚWIATWOJSKOZATOKA PERSKAZEA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 