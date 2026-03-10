Dwóch żołnierzy zginęło w poniedziałek w katastrofie śmigłowca - podało ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Katastrofa była spowodowana awarią techniczną" - czytamy w komunikacie, w którym przekazano także kondolencje rodzinom zabitych.

The UAE Ministry of Defence announces the martyrdom of two members of the Armed Forces following a helicopter crash due to a technical malfunction while performing their national duty in the country today, Monday, March 9, 2026.



The Ministry of Defence extends its deepest… pic.twitter.com/DD1UbISK6i — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 9, 2026

Katastrofa śmigłowca w ZEA. Nie żyje dwóch żołnierzy

W oświadczeniu nie sprecyzowano typu śmigłowca, jaki uległ katastrofie oraz lokalizacji, gdzie doszło do wypadku. Nie podano również informacji na temat zadania, które wykonywała maszyna.

W odpowiedzi na ataki sił izraelskich i amerykańskich na Iran, rozpoczęte 28 lutego, siły irańskie ostrzeliwują sąsiednie kraje regionu Zatoki Perskiej przy pomocy pocisków balistycznych i dronów.

Jak wynika z opublikowanego w sobotę komunikatu ministerstwa obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iran wystrzelił dotychczas w kierunku tego kraju 1,4 tys. pocisków i dronów, z których większość została strącona przez obronę przeciwlotniczą.

