O 11.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego króla Karola XVI Gustawa i królową Sylwię powita prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką. Na wtorek zaplanowane są także rozmowy plenarne, spotkanie z mediami oraz oficjalny obiad.

Z kolei w środę to najdłużej panujący monarcha w Europie wyda na Zamku Królewskim w Warszawie oficjalny obiad na cześć prezydenta Nawrockiego i jego żony. Ostatniego dnia wizyty Karol XVI Gustaw i Królowa Sylwia udadzą się do Gdańska, gdzie odwiedzą Muzeum II Wojny Światowej. Ponadto złożą wizytę w gdańskiej fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Król Szwecji Karol XVI Gustaw w Polsce. Monarcha urzęduje od 53 lat

Karol XVI Gustaw został objął tron w 1973 roku w wieku 27 lat. Rok wcześniej podczas igrzysk olimpijskich w Monachium poznał pracującą w komitecie organizacyjnym Niemkę Sylwię Sommerlath, którą poślubił w 1976 roku. Para królewska obchodzi więc w tym roku 50. jubileusz małżeństwa.

Zgodnie ze szwedzką konstytucją król pełni funkcje reprezentacyjne. Wśród obowiązków Karola XVI Gustawa jest m.in. wręczanie Nagród Nobla, monarcha zasiada także gospodarzem bankietu noblowskiego.



Król słynie z poczucia humoru, choć zdarzają mu się także niefortunne wypowiedzi. Szerokim echem w Szwecji odbiła się nieautoryzowana biografia "Karol XVI Gustaw - monarcha wbrew woli", w której opisano rzekomy romans króla i jego wizyty w nielegalnym klubie zarządzanych przez osoby z półświatka.

Królowi ufa 53 proc. Szwedów. Co czwarty chce, by Szwecja stała się republiką

Po abdykacji królowej Danii Małgorzaty II w styczniu 2024 r. Karol XVI Gustaw stał się najdłużej urzędującym monarchą w Europie. Król cieszy się przy tym uznaniem Szwedów. W przeprowadzonym w marcu badaniu zaufanie do króla zadeklarowało 53 proc. poddanych, najwięcej w historii ankiety.

W sondażu "Dagens Nyheter" z 2023 r. 25 proc. Szwedów wyraziło opinię, że ich kraj powinien stać się republiką, a 62 proc. opowiedziało się za utrzymaniem monarchii. 64 proc. obywateli uważa, że król dobrze sprawuje swoje obowiązki.

