Irańskie rakiety skierowane na niemieckich żołnierzy. Media donoszą o ataku na bazę Bundeswehry
Niemiecki obóz polowy w al-Azraq w Jordanii został zaatakowany rakietami balistycznymi z Iranu - donosi "Der Spiegel". To baza lotnicza, w której stacjonują także amerykańskie siły powietrzne.
Niemieckie media informują, że podczas irańskiego ataku przeprowadzonego w poniedziałek wieczorem na bazę lotniczą w al-Azraq w Jordanii trafiony został budynek zakwaterowania kontyngentu Bundeswehry.
"Der Spiegel" podał, że w momencie ostrzału niemieccy żołnierze zdołali ukryć się w schronach, dzięki czemu nikt nie ucierpiał. "Jak dotąd nie jest jasne, czy same rakiety trafiły w bazę, czy też szczątki pocisków wcześniej przechwyconych przez obronę powietrzną spadły na teren wojskowy" - czytamy. Nie jest też znana dokładna skala zniszczeń.
Jordania. Iran zaatakował niemieckich żołnierzy w al-Azraq
Niemieckie siły od kilku lat stacjonują na stałe w al-Azraq, gdzie znajduje się baza sił powietrznych wspierających międzynarodową koalicję antyterrorystyczną. W związku z zaostrzającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie dowództwo Bundeswehry już wcześniej zminimalizowało personel w jordańskiej bazie. Wcześniej - jak podaje "Spiegel" - liczba żołnierzy była "trzycyfrowa".
ZOBACZ: Eksplozje w krajach Zatoki Perskiej. Iran atakuje mimo obietnic
W tym momencie na lotnisku mają stacjonować dwa niemieckie transportowe Airbusy A400M, na wypadek potrzeby szybkiej ewakuacji. W bazie znajdują się też Siły Powietrzne USA.
Bliski Wschód. Teheran wziął na cel bazy wojskowe w regionie
Po amerykańsko-izraelskiej ofensywie na Iran, która rozpoczęła się 28 lutego, władze w Teheranie zdecydowały się na ostrzał baz należących do USA w całym regionie.
ZOBACZ: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu
Iran wziął na cel także obiekty, w których stacjonują sojusznicy Amerykanów. Wcześniej irańskie drony skierowano na brytyjską bazę wojskową Akrotiri na Cyprze, a także na Camp de la Paix - francuską bazę w porcie w Abu Zabi. Od czasu wybuchu wojny zestrzelone w tureckiej przestrzeni powietrznej zostały dwa pociski balistyczne lecące z Iranu.
