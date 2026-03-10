Podczas powitania gości na Szczycie Energii Jądrowej w Paryżu przez prezydenta Francji dwóch aktywistów Greenpeace wkroczyło na scenę. Oprócz Emmanuela Macrona znajdował się na niej wówczas Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

ZOBACZ: Zwiększenie arsenału nuklearnego. Francja podjęła decyzję



Mężczyźni ubrani byli w garnitury i mieli ze sobą transparenty z napisami "energia jądrowa = niebezpieczeństwo energetyczne" oraz "energia jądrowa napędza wojnę Rosji". Jeden z mężczyzn wykrzyczał także do Macrona pytanie dotyczące zakupów uranu. - Dlaczego nadal kupujemy uran od Rosji? - wołał aktywista zaraz przed usunięciem go ze sceny przez ochronę.

🇫🇷 Bonjour le peuple,



Des militants antinucléaires se sont introduits au Sommet sur l’énergie nucléaire à Boulogne-Billancourt, provoquant une brève perturbation de l’événement. Ils ont été rapidement expulsés par la sécurité du président Emmanuel Macron.



L’incident s’est… pic.twitter.com/I2yyB2DPca — Instants Actualités (@InstantActua) March 10, 2026

Aktywiści Greenpeace wtargnęli na scenę. Macron oskarżony o import uranu z Rosji

Prezydent Francji odpowiedział członkowi Greenpeace, że "Francja samodzielnie produkuje energię jądrową". Według danych opublikowanych przez francuski rząd nie jest to do końca prawda. "Francja ma własne możliwości wzbogacania uranu, ale importuje również wzbogacony uran na potrzeby swoich elektrowni, m.in. z Rosji" - podał Reuters.



Według danych World Nuclear Association to w Rosji wzbogacanych jest 44 proc. światowych zasobów uranu. Greenpeace opublikował we wtorek oświadczenie, w którym wyjaśnia motywacje stojące za protestem podczas imprezy. Według aktywistów cała impreza ma być nie przystawać do bieżących realiów.

ZOBACZ: Chcą elektrowni jądrowej w Koninie. "Trzeba grać, trzeba walczyć"



"Dla Greenpeace we Francji bycie gospodarzem takiego szczytu jest anachroniczne, wydarzenie jest kompletnie oderwane od rzeczywistości i lekcji, jakie powinniśmy wyciągnąć z tragicznej sytuacji po rosyjskiej agresji na Ukrainę, ataku na Iran i wpływie pogarszającej się sytuacji klimatycznej - podał francuski Greenpeace.



Wcześniej Macron poinformował, że podczas szczytu Francja będzie podtrzymywać pełnego zaangażowania w produkcję energii jądrowej. Na początku marca prezydent Francji zapowiedział także zwiększenie arsenału nuklearnego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni