Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo. Różnią się wysokością, docelową grupą odbiorców, a przede wszystkim nie wypłaca ich ta sama instytucja. Obie formy wsparcia przysługują starszym oraz schorowanym obywatelom, a świadomość różnic między nimi pozwala uniknąć urzędowej pułapki.

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny. Kluczowa różnica

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego organem udzielającym świadczenia jest samorząd (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Lokalne ośrodki pomocy społecznej (MOPS lub GOPS) przyznają je:

niepełnosprawnym dzieciom

osobom z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności powyżej 16. roku życia

osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które przekroczyły 16. rok życia, jeśli ich niepełnosprawność powstała do osiągnięcia przez nie 21 lat

osobom, które ukończyły 75 lat

ZOBACZ: Dodatkowe pieniądze z ZUS po ukończeniu 60. roku życia. Sprawdź, czy ci się należą

Obecna kwota wypłacana z tego tytułu to 215,84 zł miesięcznie. Nie otrzymają jej między innymi osoby umieszczane w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie. Środki te z zasady nie są też przeznaczone dla tych, którym przyznano dodatek pielęgnacyjny.

Ten przekazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a pobiera go emeryt lub rencista, który jest całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo po prostu ukończył 75 lat. Wysokość tego wsparcia to obecnie 366,68 zł miesięcznie.

Po 75. roku życia ZUS przyznaje dodatek automatycznie

Co ważne, osoby po 75. roku życia nie muszą składać żadnego wniosku, aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje go z urzędu. To właśnie w automatyzmie kryje się problem, na który najczęściej natykają się seniorzy. Ten mechanizm dobrze ilustruje poniższy przykład.

Hipotetyczny 74-latek, który pobiera emeryturę oraz zasiłek pielęgnacyjny z gminy w wysokości 215,84 zł, po ukończeniu 75 lat automatycznie otrzyma również dodatek pielęgnacyjny z ZUS w wysokości 366,68 zł. Co powinien zrobić w takiej sytuacji?

iStock Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to różne świadczenia

"Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny, powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek" - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

P otrącenia z emerytury. To mogą być tysiące złotych

Niezgłoszenie podwójnego finansowania sprawia, że nadpłacone przez gminę środki trzeba będzie oddać. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (art. 16. ust. 7) emerytura lub renta będzie w takiej sytuacji pomniejszana "o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego".

ZOBACZ: Mało kto pamięta o tej uldze w PIT. Skarbówka pozwala odliczyć nawet 840 zł

Co to może oznaczać w praktyce dla portfela seniora? Zakładając, że oba świadczenia były wypłacane przez cały rok, osoba ta uzyskała ok. 2590,08 zł za dużo. I właśnie tyle będzie musiał zwrócić w wyniku potrąceń.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl