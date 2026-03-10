- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.27, z którego wynikało, że w miejscowości Posiadały w gminie Cegłów na drodze powiatowej doszło zderzenia ciężarowej cysterny przewożącej gaz, z autobusem - przekazał mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Na miejsce została wysłana niezbędna pomoc - cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej i jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku wypadku nie doszło do wycieku gazu.

Posiadały. Cysterna zderzyła się z autobusem

Jak przekazała rzeczniczka prasowa KPP w Mińsku Mazowieckim, przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa kierującemu autobusem. W wyniku zdarzenia cysterna przewróciła się do przydrożnego rowu. Obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadają wymagane uprawnienia.

68-latek kierujący autokarem został przetransportowany do szpitala pogotowiem lotniczym. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana.

