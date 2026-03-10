Cysterna zderzyła się z autobusem. Na miejscu lądował LPR
W miejscowości Posiadały (woj. mazowieckie) ciężarowa cysterna przewożąca gaz zderzyła się z autobusem. Z informacji przekazanych przez PSP w Mińsku Mazowieckim wynika, że w wypadku sześć osób zostało rannych.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.27, z którego wynikało, że w miejscowości Posiadały w gminie Cegłów na drodze powiatowej doszło zderzenia ciężarowej cysterny przewożącej gaz, z autobusem - przekazał mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Na miejsce została wysłana niezbędna pomoc - cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej i jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku wypadku nie doszło do wycieku gazu.
Posiadały. Cysterna zderzyła się z autobusem
Jak przekazała rzeczniczka prasowa KPP w Mińsku Mazowieckim, przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa kierującemu autobusem. W wyniku zdarzenia cysterna przewróciła się do przydrożnego rowu. Obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadają wymagane uprawnienia.
68-latek kierujący autokarem został przetransportowany do szpitala pogotowiem lotniczym. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana.
